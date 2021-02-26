Если вы находитесь в отличной форме и хотите просто держать тело в тонусе – вам пригодятся простые упражнения.

Как их выполнять в домашних условиях – показала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Как укрепить свое тело, если вы не хотите качать мышцы? Фитнес прекрасен разнообразием видов нагрузки. Можно подобрать то, что нравится именно вам и подходит под ваши цели. Кто-то видит себя фигуристой, у кого-то идеал – максимальная тонкость, а кто-то ценит рельеф,

– отметила Медушкина.

Она пояснила, что если вы хотите иметь крепкое подтянутое тело, следует обратить внимание на статический тип нагрузки. Такие упражнения, по словам фитнес-эксперта, не приводят к наращиванию мышц, но улучшают выносливость.

Эффективные упражнения помогут держать тело в тонусе / Фото Pixabay

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Как это проявляется визуально? Улучшается прорисовка рельефа, тело подтягивается, но мышцы при этом не увеличиваются в объемах. Таким образом, вы выглядите более спортивно, чувствуете себя лучше, так как показатели выносливости организма влияют и на время работоспособности, то есть тело устает за более длительный срок,

– добавила Екатерина Медушкина.

Кроме того, статические нагрузки не выматывают, поэтому их можно выполнять их в любое свободное время (даже перед работой). Такие упражнения подходят и для девушек, у которых низкое давление. Тренировку можно делать ежедневно для тонуса, без опаски перетренироваться.