Якщо ви знаходитеся у відмінній формі і хочете просто тримати тіло в тонусі – вам знадобляться прості вправи.

Як їх виконувати в домашніх умовах – показала фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Як зміцнити своє тіло, якщо ви не хочете качати м'язи? Фітнес прекрасний різноманітністю видів навантаження. Можна підібрати те, що подобається саме вам і підходить під ваші цілі. Хтось бачить себе фігуристою, у когось ідеал – максимальна тонкість, а хтось цінує рельєф,

– зазначила Медушкина.

Вона пояснила, що якщо ви хочете мати міцне підтягнуте тіло, слід звернути увагу на статичний тип навантаження. Такі вправи, за словами фітнес-експертки, не призводять до нарощування м'язів, але покращують витривалість.

Ефективні вправи допоможуть тримати тіло в тонусі / Фото Pixabay

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Як це проявляється візуально? Поліпшується промальовування рельєфу, тіло підтягується, але м'язи при цьому не збільшуються в об'ємах. Таким чином, ви виглядаєте більш спортивно, відчуваєте себе краще, оскільки показники витривалості організму впливають і на час працездатності, тобто тіло втомлюється за більш тривалий термін,

– додала Катерина Медушкіна.

Крім того, статичні навантаження не вимотують, тому їх можна виконувати їх в будь-який вільний час (навіть перед роботою). Такі вправи підходять і для дівчат, у яких низький тиск. Тренування можна робити щодня для тонусу, без побоювання перетренуватися.