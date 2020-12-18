Для того чтобы иметь красивое тело и здоровую спину, необходимо выполнять комплекс правильно подобранных упражнений.

Эффективную тренировку показала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Из чего состоит тренировка

Упражнения можно выполнять как в тренажерном зале, так и в домашних условиях. Вам понадобится коврик и питьевая вода.

Скручивания, стоя на коленях.

На видео 1 – упрощенный вариант, тянемся локтем к большому пальцу противоположной руки. 4 подхода по 15 раз на каждую сторону, – пояснила Самойлова.

Скручивания (видео 2) – выполняем большее растяжение.

Чертим круг руками, лежа на животе. Делаем по 20 раз в 4 подхода.

Поднимаем верхнюю часть корпуса (грудной отдел), после этого отрываем прямые ноги от пола, и делаем 2 одновременных подьема (верх тела и ноги). Это – 1 раз. Выполняем 10 раз в 3-4 подхода.

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По словам вице-чемпионки, 2 упражнения на спину необходимо включать в свои тренировки 2 раза в неделю.

Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео Самойловой: