Если вы регулярно занимаетесь спортом или только начали, чтобы привести тело в форму, вы наверняка задумывались о том, какой должна быть тренировка.

Самые энергозатратные упражнения показала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Наверное, кто-то бы написал про них: "А вот и жиросжигающие упражнения". Но такая фраза звучала бы довольно глупо, потому что абсолютно все упражнения являются "жиросжигающими" по своему смыслу, "жиронабирающих" упражнений нет, – отметила Самойлова.

Для выполнения упражнений понадобится удобная спортивная одежда и обувь, питьевая вода и гантели.

По словам вице-чемпионки, такой энергозатратный комплекс позволит проработать сразу несколько мышечных групп, а также развить выносливость.

Вице-чемпионка показала эфективные упражнения / Фото fitbreak

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Смотрите подборку самых энергозатратных упражнений на видео: