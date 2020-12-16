Якщо ви регулярно займаєтеся спортом або тільки почали, щоб привести тіло в форму, ви напевно замислювалися про те, яким має бути тренування.

Найенерговитратніші вправи показала віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.

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Напевно, хтось би написав про них: "А ось і жироспалювальні вправи". Але така фраза звучала б досить нерозумно, тому що абсолютно всі вправи є "жироспалювальними" за своїм змістом, "жиронабираючих" вправ немає, – зазначила Самойлова.

Для виконання вправ знадобиться зручний спортивний одяг та взуття, питна вода і гантелі.

За словами віцечемпіонки, такий енерговитратний комплекс дозволить опрацювати відразу кілька м'язових груп, а також розвинути витривалість.

Віцечемпіонка показала ефективні вправи / Фото fitbreak

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