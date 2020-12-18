Як зміцнити м'язи спини: ефективний спосіб від чемпіонки
Для того щоб мати гарне тіло і здорову спину, необхідно виконувати комплекс правильно підібраних вправ.
Ефективну тренування показала віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.
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З чого складається тренування
- Скручування, стоячи на колінах.
На відео 1 – спрощений варіант, тягнемося ліктем до великого пальця протилежної руки. 4 підходи по 15 разів на кожну сторону, – пояснила Самойлова.
- Скручування (відео 2) – виконуємо більше розтягання.
- Креслимо коло руками, лежачи на животі. Робимо по 20 разів у 4 підходи.
- Піднімаємо верхню частину корпусу (грудний відділ), після цього відриваємо прямі ноги від підлоги, і робимо 2 одночасних підйоми (верх тіла і ноги). Це – 1 раз. Виконуємо 10 разів у 3-4 підходи.
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За словами віцечемпіонки, 2 вправи на спину необхідно включати у свої тренування двічі на тиждень.
Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео Самойлової:
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