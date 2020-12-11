Каждый из нас после рабочего дня за компьютером или длительной поездки в автомобиле замечает дискомфорт в области шеи.

Какие упражнения могут снять напряжение и укрепить мышцы шеи, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.

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Шея – своеобразный трубопровод, по которому к голове поступают кровь, кислород и питательные вещества. При неправильной осанке и сидячем образе жизни происходит спазм мышц шеи, который влечет за собой сжатие, смещение межпозвоночных дисков и, как следствие – нарушение работы шейного отдела позвоночника, – отметила Медушкина.

По ее словам, в такой ситуации кислород и кровь хуже поступают к мозгу и всем тканям головы, нарушается лимфоток, а в области 7 позвонка появляется уплотнение. Кроме того, кожа на передней части шеи провисает.

Вследствие этого возникает боль в шее и плечах, мигрени, расстройство сна, усталость и раздражительность, а также второй подбородок, размытый овал лица и морщины.

Для того чтобы этого избежать, необходимо укрепить мышцы шеи.

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Важно! Обязательно проконсультируйтесь с врачом! Существуют заболевания, при которых некоторые движения для шеи противопоказаны.

3 простых упражнения для разминки и укрепления мышц шеи

Ладонью необходимо упереться в лоб. После этого наклоняйте голову вперед, создавая рукой противодействие. Сцепите руки в замок и положите на затылок. Наклоняйте голову назад. Обхватите шею руками, плавно поворачивайте голову влево и вправо, растягивая мышцы.

Помните, что резкие движения могут причинять боль. Будьте аккуратны!