Як зміцнити м'язи шиї: 3 простих вправи
Кожен з нас після робочого дня за комп'ютером або тривалої поїздки в автомобілі помічає дискомфорт в області шиї.
Які вправи можуть зняти напругу і зміцнити м'язи шиї, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.
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Шия – своєрідний трубопровід, по якому до голови надходять кров, кисень і поживні речовини. При неправильній поставі і сидячому способі життя відбувається спазм м'язів шиї, який тягне за собою стиснення, зміщення міжхребцевих дисків і, як наслідок – порушення роботи шийного відділу хребта, – зазначила Медушкіна.
За її словами, у такій ситуації кисень і кров гірше надходять до мозку і всіх тканин голови, порушується лімфоток, а в області 7 хребця з'являється ущільнення. Крім того, шкіра на передній частині шиї провисає.
Внаслідок цього виникає біль в шиї і плечах, мігрені, розлад сну, втому і дратівливість, а також друге підборіддя, розмитий овал обличчя і зморшки.
Для того щоб цього уникнути, необхідно зміцнити м'язи шиї.
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3 простих вправи для розминки та зміцнення м'язів шиї
- Долонею необхідно упертися в лоб. Після цього нахиляйте голову вперед, створюючи рукою протидію.
- Зчепіть руки у замок і покладіть на потилицю. Нахиляйте голову назад.
- Обхопіть шию руками, плавно повертайте голову вліво і вправо, розтягуючи м'язи.
Пам'ятайте, що різкі рухи можуть спровокувати біль. Будьте обережні!
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