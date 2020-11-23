Чтобы не заболеть: нутрициолог советует, как укрепить иммунитет зимой
В холодное время года многие люди испытывают симптомы простуды. Чтобы избежать неприятных сезонных заболеваний, нужно укреплять иммунитет.
О том, как повысить уровень иммунитета, сообщает нутрициолог Кристина Пеленьо в своем Instagram.
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Способы укрепления иммунитета:
- Нужно убрать все, что вредит организму.
- Дать ему средства, которые помогут усилить естественную защиту.
Вредные привычки снижают иммунитет / Фото slavikap.livejournal
Итак, избавляйтесь от таких плохих привычек:
- отсутствие режима сна,
- вредная пища,
- алкоголь и курение,
- неконтролируемое употребление лекарств.
Средства, повышающие иммунитет:
Сон
Качественный сон способствует укреплению иммунитета / Фото myholesterin
Без полноценного сна невозможно мобилизовать защитные силы организма. Ложитесь спать пораньше, просыпайтесь в одно и то же время. Лучше всего спать в прохладной комнате. Позаботьтесь, чтобы кровать была удобной, а матрас – не слишком мягким. Так вы будете не только укреплять иммунитет, но и разгружать спину.
Здоровье кишечника
Нужно уменьшить количество продуктов, которые вызывают рост патогенной микрофлоры. К таким относят сладости и выпечку.
Нутрициолог советует пройти курс лечения от паразитов кишечника – потому что они являются первой причиной ослабления иммунитета.
Также оргазму полезно дать природные пробиотики: это квашеная капуста, ферментированные овощи, комбуча и тому подобное. Добавляйте в рацион масла и масляные продукты – организм больше всего нуждается в них в холодное время.
Нужно тренироваться и выполнять дыхательные упражнения / Фото duck.show
Физические нагрузки
Без тренировок невозможно качественно укрепить иммунитет. Выбирайте любимый вид спорта и выполняйте упражнения в течение часа в день. Значительную роль играет интенсивное дыхание во время занятий спортом.
Если нет времени или сил на полноценную тренировку, выполняйте дыхательные упражнения.
Закаливание
Взрослым и детям полезно закаляться на свежем воздухе / Фото u24
Контрастный душ, легкая одежда, сон с выключенным отоплением, обливание холодной водой – видов закаливания немало. Выбирайте себе по вкусу.
Если закаливание вам не подходит, хотя бы позаботьтесь о комфортном сне – спите в хорошо проветренном, прохладном помещении.
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Иммуномодуляторы, которые дает природа
Существует немало продуктов для укрепления иммунитета / Фото Nvremya
Употребляйте куркуму, имбирь, зеленый чай, шиповник. Используйте качественные эфирные масла в быту. Обращайтесь к природным средствам повышения иммунитета.
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