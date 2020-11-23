В холодное время года многие люди испытывают симптомы простуды. Чтобы избежать неприятных сезонных заболеваний, нужно укреплять иммунитет.

О том, как повысить уровень иммунитета, сообщает нутрициолог Кристина Пеленьо в своем Instagram .

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Способы укрепления иммунитета:

Нужно убрать все, что вредит организму. Дать ему средства, которые помогут усилить естественную защиту.



Вредные привычки снижают иммунитет / Фото slavikap.livejournal

Итак, избавляйтесь от таких плохих привычек:

отсутствие режима сна,

вредная пища,

алкоголь и курение,

неконтролируемое употребление лекарств.

Средства, повышающие иммунитет:

Сон



Качественный сон способствует укреплению иммунитета / Фото myholesterin

Без полноценного сна невозможно мобилизовать защитные силы организма. Ложитесь спать пораньше, просыпайтесь в одно и то же время. Лучше всего спать в прохладной комнате. Позаботьтесь, чтобы кровать была удобной, а матрас – не слишком мягким . Так вы будете не только укреплять иммунитет, но и разгружать спину .

Здоровье кишечника

Нужно уменьшить количество продуктов , которые вызывают рост патогенной микрофлоры. К таким относят сладости и выпечку.

Нутрициолог советует пройти курс лечения от паразитов кишечника – потому что они являются первой причиной ослабления иммунитета .

Также оргазму полезно дать природные пробиотики : это квашеная капуста, ферментированные овощи, комбуча и тому подобное. Добавляйте в рацион масла и масляные продукты – организм больше всего нуждается в них в холодное время.



Нужно тренироваться и выполнять дыхательные упражнения / Фото duck.show

Физические нагрузки

Без тренировок невозможно качественно укрепить иммунитет. Выбирайте любимый вид спорта и выполняйте упражнения в течение часа в день. Значительную роль играет интенсивное дыхание во время занятий спортом .

Если нет времени или сил на полноценную тренировку, выполняйте дыхательные упражнения .

Закаливание



Взрослым и детям полезно закаляться на свежем воздухе / Фото u24

Контрастный душ, легкая одежда, сон с выключенным отоплением , обливание холодной водой – видов закаливания немало. Выбирайте себе по вкусу.

Если закаливание вам не подходит, хотя бы позаботьтесь о комфортном сне – спите в хорошо проветренном, прохладном помещении.

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Существует немало продуктов для укрепления иммунитета / Фото Nvremya