У холодну пору року майже всі люди відчувають симптоми застуди. Щоб уникнути неприємних сезонних захворювань, потрібно зміцнювати імунітет.

Про те, як підвищити рівень імунітету, повідомляє нутриціолог Христина Пеленьо у своєму Instagram.

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Способи зміцнення імунітету:

Потрібно прибрати все, що шкодить організму. Дати йому засоби, що допоможуть посилити природний захист.



Шкідливі звички знижують імунітет / Фото slavikap.livejournal

Отже, позбувайтеся таких поганих звичок:

відсутність режиму сну,

шкідлива їжа,

алкоголь і куріння,

неконтрольоване вживання ліків.

Засоби, що підвищують імунітет:

Сон



Якісний сон сприяє зміцненню імунітету / Фото myholesterin

Без повноцінного сну неможливо мобілізувати захисні сили організму. Лягайте спати якомога раніше, прокидайтеся у той самий час. Найкраще спати в прохолодній кімнаті. Подбайте, щоб ліжко було зручним, а матрац – не надто м'яким. Так ви будете не тільки укріплювати імунітет, а й розвантажувати спину.

Здоров'я кишківника

Потрібно зменшити кількість продуктів, що спричиняють ріст патогенної мікрофлори. До таких відносять солодощі та випічку.

Нутриціолог радить пройти курс лікування від паразитів кишківника – бо вони є першою причиною ослаблення імунітету.

Також оргазму корисно дати природні пробіотики: це квашена капуста, ферментовані овочі, комбуча тощо. Додавайте в раціон олії та масляні продукти – організм найбільше потребує їх в холодний період.



Потрібно тренуватися і виконувати дихальні вправи / Фото duck.show

Фізичні навантаження

Без тренувань неможливо якісно зміцнити імунітет. Обирайте улюблений вид спорту і виконуйте вправи протягом години на день. Значну роль відіграє інтенсивне дихання під час занять спортом.

Якщо не маєте часу або сил на повноцінне тренування, виконуйте дихальні вправи.

Загартовування



Дорослим і дітям корисно загартовуватися на свіжому повітрі / Фото u24

Контрастний душ, легкий одяг, сон з вимкненим опаленням, обливання холодною водою – видів загартовування є чимало. Обирайте собі до смаку.

Якщо загартовування вам не підходить, хоча б подбайте про комфортний сон – спіть в добре провітреному, прохолодному приміщенні.

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Імуномодулятори, які дає природа



Існує чимало продуктів для зміцнення імунітету / Фото Nvremya

Вживайте куркуму, імбир, зелений чай, шипшину. Використовуйте якісні ефірні олії в побуті. Звертайтеся до природних засобів підвищення імунітету.