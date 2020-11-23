Щоб не захворіти: нутриціолог радить, як зміцнити імунітет взимку
У холодну пору року майже всі люди відчувають симптоми застуди. Щоб уникнути неприємних сезонних захворювань, потрібно зміцнювати імунітет.
Про те, як підвищити рівень імунітету, повідомляє нутриціолог Христина Пеленьо у своєму Instagram.
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Способи зміцнення імунітету:
- Потрібно прибрати все, що шкодить організму.
- Дати йому засоби, що допоможуть посилити природний захист.
Шкідливі звички знижують імунітет / Фото slavikap.livejournal
Отже, позбувайтеся таких поганих звичок:
- відсутність режиму сну,
- шкідлива їжа,
- алкоголь і куріння,
- неконтрольоване вживання ліків.
Засоби, що підвищують імунітет:
Сон
Якісний сон сприяє зміцненню імунітету / Фото myholesterin
Без повноцінного сну неможливо мобілізувати захисні сили організму. Лягайте спати якомога раніше, прокидайтеся у той самий час. Найкраще спати в прохолодній кімнаті. Подбайте, щоб ліжко було зручним, а матрац – не надто м'яким. Так ви будете не тільки укріплювати імунітет, а й розвантажувати спину.
Здоров'я кишківника
Потрібно зменшити кількість продуктів, що спричиняють ріст патогенної мікрофлори. До таких відносять солодощі та випічку.
Нутриціолог радить пройти курс лікування від паразитів кишківника – бо вони є першою причиною ослаблення імунітету.
Також оргазму корисно дати природні пробіотики: це квашена капуста, ферментовані овочі, комбуча тощо. Додавайте в раціон олії та масляні продукти – організм найбільше потребує їх в холодний період.
Потрібно тренуватися і виконувати дихальні вправи / Фото duck.show
Фізичні навантаження
Без тренувань неможливо якісно зміцнити імунітет. Обирайте улюблений вид спорту і виконуйте вправи протягом години на день. Значну роль відіграє інтенсивне дихання під час занять спортом.
Якщо не маєте часу або сил на повноцінне тренування, виконуйте дихальні вправи.
Загартовування
Дорослим і дітям корисно загартовуватися на свіжому повітрі / Фото u24
Контрастний душ, легкий одяг, сон з вимкненим опаленням, обливання холодною водою – видів загартовування є чимало. Обирайте собі до смаку.
Якщо загартовування вам не підходить, хоча б подбайте про комфортний сон – спіть в добре провітреному, прохолодному приміщенні.
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Імуномодулятори, які дає природа
Існує чимало продуктів для зміцнення імунітету / Фото Nvremya
Вживайте куркуму, імбир, зелений чай, шипшину. Використовуйте якісні ефірні олії в побуті. Звертайтеся до природних засобів підвищення імунітету.
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