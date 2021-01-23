Как удержать вес после похудения и не набрать снова: простые советы
Очень многие мужчины и женщины годами мечтают и стараются похудеть. Однако, достигнув прогресса, часто набирают избыточный вес снова.
Как похудеть и не поправиться снова, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в своем Instagram.
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Почему после диеты возвращаются ушедшие килограммы? Да потому что лишних калорий в вашем рационе снова стало много! Но при этом питание по составу скудное – пустые калории, не дающие организму нужных нутриентов… – отметила Медушкина.
По ее словам, для поддержания отличной формы сбалансированное питание должно навсегда стать образом жизни. Но оно не должно быть насилием над собой.
Красивое тело – это реально / Фото beginogi
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Как понять, что питание выстроено правильно
- Вы не голодаете, а вкусно и разнообразно питаетесь.
- Организм не просит ничего вредного или лишнего, так как получает достаточно стройматериалов для всех процессов
- Вы можете позволить себе съесть кусочек вкусного торта, мороженое или кусок сала и при этом не переживать.
- У вас нормальный вес или он стремится к такому.
Отличная форма зависит в первую очередь от сбалансированного питания / Фото sport-51
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