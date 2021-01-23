Очень многие мужчины и женщины годами мечтают и стараются похудеть. Однако, достигнув прогресса, часто набирают избыточный вес снова.

Как похудеть и не поправиться снова, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина в своем Instagram.

Читайте Похудение после 40 лет: какие продукты должны быть в рационе

Почему после диеты возвращаются ушедшие килограммы? Да потому что лишних калорий в вашем рационе снова стало много! Но при этом питание по составу скудное – пустые калории, не дающие организму нужных нутриентов… – отметила Медушкина.

По ее словам, для поддержания отличной формы сбалансированное питание должно навсегда стать образом жизни. Но оно не должно быть насилием над собой.

Красивое тело – это реально / Фото beginogi

Интересно Лучшие упражнения на проблемные зоны: как их делать дома

Как понять, что питание выстроено правильно

Вы не голодаете, а вкусно и разнообразно питаетесь. Организм не просит ничего вредного или лишнего, так как получает достаточно стройматериалов для всех процессов Вы можете позволить себе съесть кусочек вкусного торта, мороженое или кусок сала и при этом не переживать. У вас нормальный вес или он стремится к такому.

Отличная форма зависит в первую очередь от сбалансированного питания / Фото sport-51