Як утримати вагу після схуднення і не набрати знову: прості поради
Дуже багато чоловіків і жінок роками мріють і намагаються схуднути. Однак, досягнувши прогресу, часто набирають зайву вагу знову.
Як схуднути і не поправитися знову, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в своєму Instagram.
Читайте Схуднення після 40 років: які продукти мають бути в раціоні
Чому після дієти повертаються кілограми, яких позбулися? Та тому що зайвих калорій у вашому раціоні знову стало багато! Але при цьому харчування за складом убоге – порожні калорії, що не дають організму потрібних нутрієнтів... – зазначила Медушкіна.
За її словами, для підтримки відмінної форми збалансоване харчування має назавжди стати способом життя. Але воно не повинно бути насильством над собою.
Красиве тіло – це реально / Фото beginogi
Цікаво Кращі вправи на проблемні зони: як їх робити вдома
Як зрозуміти, що харчування побудовано правильно
- Ви не голодуєте, а смачно і різноманітно харчуєтеся.
- Організм не просить нічого шкідливого чи зайвого, оскільки отримує досить будматеріалів для всіх процесів
- Ви можете дозволити собі з'їсти шматочок смачного торта, морозиво або шматок сала і при цьому не переживати.
- У вас нормальна вага або вона прагне до такої.
Відмінна форма залежить в першу чергу від збалансованого харчування / Фото sport-51
Поділитися новиною