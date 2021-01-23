Дуже багато чоловіків і жінок роками мріють і намагаються схуднути. Однак, досягнувши прогресу, часто набирають зайву вагу знову.

Як схуднути і не поправитися знову, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна в своєму Instagram.

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Чому після дієти повертаються кілограми, яких позбулися? Та тому що зайвих калорій у вашому раціоні знову стало багато! Але при цьому харчування за складом убоге – порожні калорії, що не дають організму потрібних нутрієнтів... – зазначила Медушкіна.

За її словами, для підтримки відмінної форми збалансоване харчування має назавжди стати способом життя. Але воно не повинно бути насильством над собою.

Красиве тіло – це реально / Фото beginogi

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Як зрозуміти, що харчування побудовано правильно

Ви не голодуєте, а смачно і різноманітно харчуєтеся. Організм не просить нічого шкідливого чи зайвого, оскільки отримує досить будматеріалів для всіх процесів Ви можете дозволити собі з'їсти шматочок смачного торта, морозиво або шматок сала і при цьому не переживати. У вас нормальна вага або вона прагне до такої.

Відмінна форма залежить в першу чергу від збалансованого харчування​ / Фото sport-51