Ученый из Британии Тим Спектор, который специализируется на генетике, уверен, что завтрак не является обязательным приемом пищи и соль не так уж вредна, а польза рыбы значительно преувеличена. Он называет эти факты обычными предрассудками.

Как уверяет Тим Спектор, не будет никакого вреда для вашего здоровья, если вы не позавтракаете. Более того, специалист говорит, что пропускать утренний прием пищи даже полезно. А голодание более чем 12 часов поможет эффективно сбросить лишний вес.

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Британец также заявил, что польза рыбы преувеличена.

Воздействие на мозг кислот омега-3, которые в большом количестве содержатся в рыбе, пока еще не изучено до конца,

– говорит Спектор.



Ученый уверен, что люди ошибочно верят в пользу рыбы / Фото pixabay

Кроме этого, ученый опровергает популярное мнение о том, что соль – это белая смерть. Он уверен, что здоровые люди не замечают изменений в самочувствии при увеличении или уменьшении в рационе количества соли. А все проведенные исследования, по его словам, якобы так и не подтвердили повышенные риски инсульта или сердечного приступа.

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Напомним, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям употреблять не более 5 граммов соли в день, чтобы избежать высокого кровяного давления, которое в свою очередь может вызвать инсульт и сердечные заболевания.