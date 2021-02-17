Британский ученый усомнился в популярных утверждениях о здоровом питании
Ученый из Британии Тим Спектор, который специализируется на генетике, уверен, что завтрак не является обязательным приемом пищи и соль не так уж вредна, а польза рыбы значительно преувеличена. Он называет эти факты обычными предрассудками.
Источник:Daily Mail
Как уверяет Тим Спектор, не будет никакого вреда для вашего здоровья, если вы не позавтракаете. Более того, специалист говорит, что пропускать утренний прием пищи даже полезно. А голодание более чем 12 часов поможет эффективно сбросить лишний вес.
К слову Почему нельзя голодать при похудении: опасный нюанс
Британец также заявил, что польза рыбы преувеличена.
Воздействие на мозг кислот омега-3, которые в большом количестве содержатся в рыбе, пока еще не изучено до конца,
– говорит Спектор.
Ученый уверен, что люди ошибочно верят в пользу рыбы / Фото pixabay
Кроме этого, ученый опровергает популярное мнение о том, что соль – это белая смерть. Он уверен, что здоровые люди не замечают изменений в самочувствии при увеличении или уменьшении в рационе количества соли. А все проведенные исследования, по его словам, якобы так и не подтвердили повышенные риски инсульта или сердечного приступа.
Читайте также Как не думать о еде: важные моменты, которые помогут убрать лишний вес
Поделиться новостью