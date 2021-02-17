Британський науковець узяв під сумнів популярні твердження про здорове харчування
Науковець з Британії Тім Спектор, який спеціалізується на генетиці, упевнений, що сніданок не є обов'язковим прийомом їжі та й сіль не така вже й шкідлива, а користь риби значно перебільшена. Учений називає ці факти звичайнісінькими забобонами.
Джерело:Daily Mail
Як запевняє Тім Спектор, не буде ніякої шкоди для вашого здоров'я, якщо ви не поснідаєте. Більш того, фахівець каже, що пропускати ранковий прийом їжі навіть корисно. А голодування понад 12 годин допоможе ефективно скинути зайву вагу.
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Британець також заявив, що користь риби перебільшена.
Вплив на мозок кислот омега-3, які у великій кількості містяться в рибі, поки ще не вивчено до кінця,
– каже Спектор.
Учений впевнений, що люди помилково вірять у користь риби / Фото pixabay
Крім цього, науковець спростовує популярну думку про те, що сіль – це біла смерть. Він упевнений, що здорові люди не помічають змін у самопочутті при збільшенні або зменшенні в раціоні кількості солі. А всі проведені дослідження, за його словами, нібито так і не підтвердили підвищені ризики інсульту або серцевого нападу.
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