Науковець з Британії Тім Спектор, який спеціалізується на генетиці, упевнений, що сніданок не є обов'язковим прийомом їжі та й сіль не така вже й шкідлива, а користь риби значно перебільшена. Учений називає ці факти звичайнісінькими забобонами.

Як запевняє Тім Спектор, не буде ніякої шкоди для вашого здоров'я, якщо ви не поснідаєте. Більш того, фахівець каже, що пропускати ранковий прийом їжі навіть корисно. А голодування понад 12 годин допоможе ефективно скинути зайву вагу.

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Британець також заявив, що користь риби перебільшена.

Вплив на мозок кислот омега-3, які у великій кількості містяться в рибі, поки ще не вивчено до кінця,

– каже Спектор.



Учений впевнений, що люди помилково вірять у користь риби / Фото pixabay

Крім цього, науковець спростовує популярну думку про те, що сіль – це біла смерть. Він упевнений, що здорові люди не помічають змін у самопочутті при збільшенні або зменшенні в раціоні кількості солі. А всі проведені дослідження, за його словами, нібито так і не підтвердили підвищені ризики інсульту або серцевого нападу.

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Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує людям вживати не більше як 5 грамів солі в день, щоб уникнути високого кров'яного тиску, яке своєю чергою може викликати інсульт і серцеві захворювання.