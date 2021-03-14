Жир в области подмышек – распространенная проблема как мужчин, так и женщин. Для ее решения необходимо хорошо потрудиться.

Как убрать "крылышки" на руках – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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"Крылышки" на руках – это проблема не только личная, но и эволюционная. Так как основная нагрузка веса тела перенесена на нижние конечности, мышцы верха ослабевают, в особенности при малоподвижном образе жизни. Конечно, общее похудение играет немалую роль, но, думаю, вы не раз видели худеньких женщин с этой провисшей зоной. Чтобы такого не происходило, нужно обязательно укреплять мышцы рук,

– отметила Медушкина.

По ее словам, "особое внимание необходимо уделять трицепсу, или трехглавой мышце, находящейся на задней стороне плеча".

Это мышца-разгибатель. Состоит из трех головок. За счет длинной головки происходит движение руки назад и приведение руки к туловищу. Вся мышца в целом принимает участие в разгибании предплечья,

– пояснила эксперт.

От трицепса, который составляет две трети от общего объема верхней части руки, зависит то, как выглядит эта часть тела.

Правильные упражнения помогут сделать руки идеальными / Фото gducfkis

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Какие упражнения нужно выполнять

В тренировке – два упражнения. Для их выполнения понадобится стул и эспандеры.

Обратные отжимания

​Это упражнение позволит укрепить трицепс, плечи и подтянуть грудь. Во время выполнения необходимо следить за спиной – она идет по вертикальной оси, не давая перекинуть нагрузку с рук на мышцы ног при подъеме. Также обращайте внимание на свод лопаток, плечи должны быть сведены и зафиксированы, иначе нагрузка уходит с мышц на связочно-суставной аппарат. Выполняем в 3 подхода по 12 раз.

Французский жим (одной или двумя руками)

Это упражнение подойдет даже начинающим.

При ровной стойке с подкрученным внутрь тазом главное, на чем вам нужно будет сосредоточиться – это нахождение руки в вертикальном неподвижном положении от плеча до локтя. 3 подхода по 20 раз,

– добавила Екатерина Медушкина.