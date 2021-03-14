Жир в області пахв – поширена проблема як чоловіків, так і жінок. Для її вирішення необхідно добре попрацювати.

Як прибрати "крильця" на руках – розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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"Крильця" на руках – це проблема не тільки особиста, але й еволюційна. Оскільки основне навантаження ваги тіла перенесено на нижні кінцівки, м'язи верху слабшають, особливо при малорухливому способі життя. Звичайно, загальне схуднення грає чималу роль, але, думаю, ви не раз бачили худеньких жінок з цією зоною, яка провисає. Щоб такого не відбувалося, потрібно обов'язково зміцнювати м'язи рук,

– зазначила Медушкіна.

За її словами, "особливу увагу необхідно приділяти трицепсу, або триголовому м'язу, що знаходиться на задній стороні плеча".

Це м'яз-розгинач. Складається з трьох головок. За рахунок довгої головки відбувається рух руки назад і приведення руки до тулуба. Весь м'яз у цілому бере участь в розгинанні передпліччя,

– пояснила експертка.

Від трицепса, який становить дві третини від загального об'єму верхньої частини руки, залежить те, як виглядає ця частина тіла.

Правильні вправи допоможуть зробити руки ідеальними / Фото gducfkis

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Які вправи потрібно виконувати

У тренуванні – дві вправи. Для їх виконання знадобиться стілець і еспандери.

Зворотні віджимання

Ця вправа дозволить зміцнити трицепс, плечі і підтягнути груди. Під час виконання необхідно стежити за спиною – вона йде по вертикальній осі, не даючи перекинути навантаження з рук на м'язи ніг при підйомі. Також звертайте увагу на звід лопаток, плечі повинні бути зведені і зафіксовані, інакше навантаження йтиме з м'язів на зв'язкового-суглобовий апарат. Виконуємо в 3 підходи по 12 разів.

Французький жим (однією або двома руками)

Ця вправа підійде навіть початківцям.

При рівній стійці з підкрученим всередину тазом головне, на чому вам потрібно буде зосередитися – це знаходження руки к вертикальному нерухомому положенні від плеча до ліктя. 3 підходи по 20 разів,

– додала Катерина Медушкіна.