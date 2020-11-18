Убрать жировые отложения над коленями можно с помощью регулярных эффективных упражнений.

Какие из них помогут привести ноги в форму, и как их правильно выполнять, показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.

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Колено является крупнейшим и, пожалуй, одним из самых сложных суставов человеческого организма. Оно обеспечивает сгибание и разгибание ноги, ее подвижность, при чем во всех направлениях. Разгибание сустава. Эта функция возложена всего на одну, зато самую крупную мышцу ноги — четырехглавую. Она состоит из прямой, латеральной, медиальной и промежуточной мышцы. Так вот, стройные колени = красивые квадрицепсы, – отметила Кононова.

Она представила видео блока упражнений на квадрицепсы. По ее словам, это одна из самых сложных тренировок: "Мышца крупная, расход энергии большой, упражнения сложные.

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Тренировка состоит из 5 упражнений (отдых меджу ними составляет 1,5 минуты). Каждое из них выполняется в 4 подхода (новички делают строго по 2 подхода и не более) с отдыхом до 3-х минут.

Тренировка рассчитана как на новичков, так и на спортсменов / Фото freepik

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Какие упражнения входят в блок

Приседания (4 подхода по 20 раз; новички – 2 подхода по 10-12 раз);

(4 подхода по 20 раз; новички – 2 подхода по 10-12 раз); Короткий выпад (4 подхода по 15 повторений; новички – не более 2 подходов по 6-7 раз);

(4 подхода по 15 повторений; новички – не более 2 подходов по 6-7 раз); Перешагивание (4 подхода по 15 повторений; новички – не более 2 подходов по 6-7 раз).

Важно: все упражнения должны выполняться аккуратно и без спешки. Это необходимо, чтобы удерживать равновесие.