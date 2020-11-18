Як прибрати жир над колінами: відома спортсменка показала потужне відео
Прибрати жирові відкладення над колінами можна за допомогою регулярних ефективних вправ.
Які з них допоможуть привести ноги в форму, і як їх правильно виконувати, показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.
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Коліно є найбільшим і, мабуть, одним з найскладніших суглобів людського організму. Воно забезпечує згинання та розгинання ноги, її рухливість, при чому в усіх напрямках. Розгинання суглоба. Ця функція покладена всього на один, зате найбільший м'яз ноги – чотириглавий. Він складається з прямої, латеральної, медіальної і проміжної м'язи. Так ось, стрункі коліна = красиві квадріцепси, – зазначила Кононова.
Вона представила відео блоку вправ на квадріцепси. За її словами, це одне з найскладніших тренувань: "М'яз великий, витрата енергії велика, вправи складні.
Тренування складається з 5 вправ (відпочинок меджу ними становить 1,5 хвилини). Кожне з них виконується в 4 підходи (новачки роблять строго по 2 підходи і не більше) з відпочинком до 3-х хвилин.
Тренування розраховано як на новачків, так і на спортсменів / Фото freepik
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Які вправи входять у блок
- Присідання (4 підходи по 20 разів; новачки – 2 підходи по 10-12 разів);
- Короткий випад (4 підходи по 15 повторень; новвчки – не більше 2 підходів по 6-7 разів);
- Перешагування (4 підходи по 15 повторень; новачки – не більше 2 підходів по 6-7 разів).
- Вибухові присідання (4 підходи по 15 повторень; новачки - 2 підходи по 6-7 разів)
- Розгинання (3 підходи зі зміною ніг і без відпочинку по 20 повторень. Можна використовувати обважнювачі для ніг або фітнес-гумки. Новачки виконують без навантаження).
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