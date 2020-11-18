Прибрати жирові відкладення над колінами можна за допомогою регулярних ефективних вправ.

Які з них допоможуть привести ноги в форму, і як їх правильно виконувати, показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.

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Коліно є найбільшим і, мабуть, одним з найскладніших суглобів людського організму. Воно забезпечує згинання та розгинання ноги, її рухливість, при чому в усіх напрямках. Розгинання суглоба. Ця функція покладена всього на один, зате найбільший м'яз ноги – чотириглавий. Він складається з прямої, латеральної, медіальної і проміжної м'язи. Так ось, стрункі коліна = красиві квадріцепси, – зазначила Кононова.

Вона представила відео блоку вправ на квадріцепси. За її словами, це одне з найскладніших тренувань: "М'яз великий, витрата енергії велика, вправи складні.

Тренування складається з 5 вправ (відпочинок меджу ними становить 1,5 хвилини). Кожне з них виконується в 4 підходи (новачки роблять строго по 2 підходи і не більше) з відпочинком до 3-х хвилин.

Тренування розраховано як на новачків, так і на спортсменів / Фото freepik

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Які вправи входять у блок

Присідання (4 підходи по 20 разів; новачки – 2 підходи по 10-12 разів);

(4 підходи по 20 разів; новачки – 2 підходи по 10-12 разів); Короткий випад (4 підходи по 15 повторень; новвчки – не більше 2 підходів по 6-7 разів);

(4 підходи по 15 повторень; новвчки – не більше 2 підходів по 6-7 разів); Перешагування (4 підходи по 15 повторень; новачки – не більше 2 підходів по 6-7 разів).

Важливо: всі вправи повинні виконуватися акуратно і без поспіху. Це необхідно, щоб утримувати рівновагу.