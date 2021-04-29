"Выпадающий" живот – проблема, с которой сталкиваются тысячи женщин. Решить ее можно с помощью правильного подхода – тренировок и сбалансированного питания.

Тренироваться можно даже в домашних условиях. Эффективные упражнения показала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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"Выпадающий" живот, который не втянуть никакими усилиями – проблема для многих актуальная. И часто, пытаясь с ней справиться, девушки допускают типичную ошибку – начинают качать пресс, не задумываясь, что это проблема на самом деле двусторонняя. Живот выпадает из-за отсутствия тонуса в спине и мышечного корсета,

– отметила Медушкина.

Какие упражнения помогут избавиться от живота

Экстензия-баттерфляй. В этом упражнении работает только верхняя часть тела – бедра и ноги лежат на полу. Делаем 3 подхода по 15 раз. Упражнение на разработку плечевых суставов и укрепление спины.

Для выполнения упражнения потребуется полотенце, нерастяжимая лента, ремень и пр.

Наклоняемся с прямой спиной и прямыми коленями. Копчик оттягиваем назад, макушку – вперед. Смотрим в пол. Делаем 3 подхода по 15 повторений,

– пояснила Екатерина Медушкина.

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Планка. По словам фитнес-эксперта, это двустороннее упражнение, которое укрепляет и мышцы пресса, и мышцы спины. В планке стараемся выстоять максимальное количество времени. Постепенно увеличиваем время. Выполняем в 2 подхода.

Планка – одно из самых эффективных упражнений / Фото championat

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: