Живіт, який випадає, – проблема, з якою стикаються тисячі жінок. Вирішити її можна за допомогою правильного підходу – тренувань та збалансованого харчування.

Тренуватися можна навіть у домашніх умовах. Ефективні вправи показала фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Живіт, що випадає та який не втягнути ніякими зусиллями – проблема для багатьох актуальна. І часто, намагаючись впоратися з цим завданням, дівчата роблять типову помилку – починають качати прес, не замислюючись, що це проблема насправді двостороння. Живіт випадає через відсутність тонусу в спині та м'язовому корсеті,

– зазначила Медушкіна.

Які вправи допоможуть позбутися від живота

Екстензія-батерфляй. У цій вправі працює лише верхня частина тіла – стегна і ноги лежать на підлозі. Робимо 3 підходи по 15 разів. Вправа на розробку плечових суглобів і зміцнення спини.

Для виконання вправи знадобиться рушник, нерозтяжна стрічка, ремінь та ін.

Нахиляємося з прямою спиною та прямими колінами. Копчик відтягуємо назад, верх – вперед. Дивимося на підлогу. Робимо 3 підходи по 15 повторень,

– пояснила Катерина Медушкіна.

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Планка. За словами фітнес-експертки, це двостороння вправа, яка зміцнює і м'язи преса, і м'язи спини. У планці намагаємося вистояти максимальну кількість часу. Поступово збільшуємо час. Виконуємо у 2 підходи.

Планка – одна з найбільш ефективних вправ / Фото championat

Техніку виконання вправ дивіться на відео: