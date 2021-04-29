Як прибрати живіт, що "випадає": відео, яке змінить ваше тіло
Живіт, який випадає, – проблема, з якою стикаються тисячі жінок. Вирішити її можна за допомогою правильного підходу – тренувань та збалансованого харчування.
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Тренуватися можна навіть у домашніх умовах. Ефективні вправи показала фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.
Цікаво Тонка талія та красивий прес: які 3 вправи робити вдома
Живіт, що випадає та який не втягнути ніякими зусиллями – проблема для багатьох актуальна. І часто, намагаючись впоратися з цим завданням, дівчата роблять типову помилку – починають качати прес, не замислюючись, що це проблема насправді двостороння. Живіт випадає через відсутність тонусу в спині та м'язовому корсеті,
– зазначила Медушкіна.
Які вправи допоможуть позбутися від живота
- Екстензія-батерфляй. У цій вправі працює лише верхня частина тіла – стегна і ноги лежать на підлозі. Робимо 3 підходи по 15 разів.
- Вправа на розробку плечових суглобів і зміцнення спини.
Нахиляємося з прямою спиною та прямими колінами. Копчик відтягуємо назад, верх – вперед. Дивимося на підлогу. Робимо 3 підходи по 15 повторень,
– пояснила Катерина Медушкіна.
Читайте 6 найпопулярніших способів знизити вагу: у чому їхні особливості
- Планка. За словами фітнес-експертки, це двостороння вправа, яка зміцнює і м'язи преса, і м'язи спини. У планці намагаємося вистояти максимальну кількість часу. Поступово збільшуємо час. Виконуємо у 2 підходи.
Планка – одна з найбільш ефективних вправ / Фото championat
Техніку виконання вправ дивіться на відео:
Поділитися новиною