Для того чтобы сделать красивое тело, нужно хорошенько поработать. Эффективную тренировку показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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"Ушки" на бедрах – это скопление жировой ткани и жидкости, нарушение венозного кровообращения, гормональный дисбаланс (запасник эстрогена). Галифе появляется в зоне прикрепления большой ягодичной мышцы к бедру. Происходит разрастание соединительной ткани, в которой нет мышц и сосудов,

– отметила Самойлова.

Она пояснила, что если большая ягодичная мышца не работает – ткани ползут вниз под действием гравитации, после чего происходит образование отека и скопление межтканевой жидкости.

Что поможет убрать "ушки" на бедрах

Сбалансированное питание и избавление от лишнего веса (если он есть).

Укрепление ягодичных мышц.

Тренировки с особым вниманием передней, задней поверхности бедра.

Улучшение кровоснабжения и лимфотока по бедрам.

Подвижный образ жизни.

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Какие упражнения выполнять

Отведение бедра в сторону – 20 раз на каждую ногу в 4 подхода.

Отведение бедра с приседанием – 15 раз на каждую ногу в 4 подхода.

Шаги вперед с широкой постановкой ног в полуприседе – по 10 шагов на каждую ногу в 3 – 4 подхода.

Присед пружинкой – 20 пружинок в 4 подхода.

Как убрать "ушки" на бедрах: смотрите видео