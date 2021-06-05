Как снять напряжение и избежать стресса: простые советы фитнес-тренера
В жизни каждого человека происходят стрессовые ситуации. Они оказывают влияние не только на самочувствие и настроение, но и на вес.
Существуют проверенные методы снятия стресса. Подробнее рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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В нашем мире мы очень часто находимся в состоянии стресса. Чтобы улучшить ситуацию, можно попробовать разные варианты снятия напряжения,
– отметила Боржемская.
Как снять стресс
- Тренируйтесь. Это самый верный метод снять напряжение.
- Уменьшите дозу кофеина.
- Попробуйте ароматерапию.
- Улыбайтесь, смейтесь и расслабляйтесь.
- Проводите больше времени с родными и близкими.
- Избегайте общества токсичных людей.
- Обнимайтесь.
Стресс негативно сказывается на здоровье / Фото Pixabay
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- Составьте плейлист из треков, которые вас вдохновляют.
- Ешьте фрукты и овощи.
- Позволяйте себе что-то вкусное, например, мороженое.