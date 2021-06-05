Как снять напряжение и избежать стресса: простые советы фитнес-тренера

В жизни каждого человека происходят стрессовые ситуации. Они оказывают влияние не только на самочувствие и настроение, но и на вес.

Существуют проверенные методы снятия стресса. Подробнее рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

Интересно Упругие ягодицы без тренажерного зала: как добиться крутого эффекта

В нашем мире мы очень часто находимся в состоянии стресса. Чтобы улучшить ситуацию, можно попробовать разные варианты снятия напряжения,
– отметила Боржемская.

Как снять стресс

  • Тренируйтесь. Это самый верный метод снять напряжение.
  • Уменьшите дозу кофеина.
  • Попробуйте ароматерапию.
  • Улыбайтесь, смейтесь и расслабляйтесь.
  • Проводите больше времени с родными и близкими.
  • Избегайте общества токсичных людей.
  • Обнимайтесь.

Стресс негативно сказывается на здоровье / Фото Pixabay

Читайте Как держать руки в тонусе: наглядное видео от чемпионки Украины

  • Составьте плейлист из треков, которые вас вдохновляют.
  • Ешьте фрукты и овощи.
  • Позволяйте себе что-то вкусное, например, мороженое.

 