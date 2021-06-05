Існують перевірені методи зняття стресу. Детальніше розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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У нашому світі ми дуже часто перебуваємо у стані стресу. Щоб поліпшити ситуацію, можна спробувати різні варіанти зняття напруги,
– зазначила Боржемська.
Як зняти стрес
- Тренуйтеся. Це найправильніший спосіб зняти напругу.
- Зменште дозу кофеїну.
- Спробуйте ароматерапію.
- Посміхайтеся, смійтеся й розслабляйтеся.
- Проводьте більше часу з рідними та близькими.
- Уникайте суспільства токсичних людей.
- Обіймайтеся.
Стрес негативно позначається на здоров'ї / Фото Pixabay
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- Складіть плейлист з треків, які вас надихають.
- Їжте фрукти та овочі.
- Дозволяйте собі щось смачне, наприклад, морозиво.