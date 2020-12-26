Как убрать отеки и целлюлит: мастер спорта назвала способ
Целлюлит и отеки – две распространенных причины, с которыми сталкивается каждая женщина.
Как от них избавиться, рассказала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.
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Отечный или водный целлюлит, проблемные зоны и не эффективные тренировки – если это про вас, то я очень рекомендую выполнять МФР ежедневно и устранить все, что вас не устраивает из выше перечисленного", – отметила Кононова.
Что такое МФР
"Миофасциальный релиз – очень эффективная и популярная методика. С английского "мио" – мышцы, "фасция" – соединительные волокна, "релиз" – "отпускать", – рассказала мастер спорта.
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По словам Кононовой, регулярный Миофасциальный релиз поможет:
- убрать отеки;
- избавиться от целлюлита;
- сделать суставы и весь опорно-двигательный аппарат гибче, сильнее и функциональнее;
- улучшить осанку;
- забыть о болях в теле;
- сделать тренировки более эффективными и безопасными.
Подробнее о МФР смотрите на видео:
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