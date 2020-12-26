Целлюлит и отеки – две распространенных причины, с которыми сталкивается каждая женщина.

Как от них избавиться, рассказала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.

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Отечный или водный целлюлит, проблемные зоны и не эффективные тренировки – если это про вас, то я очень рекомендую выполнять МФР ежедневно и устранить все, что вас не устраивает из выше перечисленного", – отметила Кононова.

Что такое МФР

"Миофасциальный релиз – очень эффективная и популярная методика. С английского "мио" – мышцы, "фасция" – соединительные волокна, "релиз" – "отпускать", – рассказала мастер спорта.

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По словам Кононовой, регулярный Миофасциальный релиз поможет:

убрать отеки;

избавиться от целлюлита;

сделать суставы и весь опорно-двигательный аппарат гибче, сильнее и функциональнее;

улучшить осанку;

забыть о болях в теле;

сделать тренировки более эффективными и безопасными.

Подробнее о МФР смотрите на видео: