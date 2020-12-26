Целюліт і набряки – дві поширених причини, з якими стикається кожна жінка.

Як від них позбутися, розповіла майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова в своєму Instagram.

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Набряклий або водний целюліт, проблемні зони і не ефективні тренування – якщо це про вас, то я дуже рекомендую виконувати МФР щодня і усунути все, що вас не влаштовує з вище перерахованого", – зазначила Кононова.

Що таке МФР

"Міофасциальний реліз – дуже ефективна і популярна методика. З англійської "міо" – м'язи, "фасція" – з'єднувальні волокна, "реліз" – "відпускати", – розповіла майстриня спорту.

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За словами Кононової, регулярний Міофасциальний реліз допоможе:

прибрати набряки;

позбутися целюліту;

зробити суглоби і весь опорно-руховий апарат гнучкішим, сильнішим і функціональнішим;

поліпшити поставу;

забути про біль в тілі;

зробити тренування більш ефективними і безпечними.

Детальніше про МФР дивіться на відео: