Тыква – полезный осенний продукт, который многие недооценивают.

В чем польза тыквы, и почему ее нужно употреблять, рассказала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.

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Польза тыквы

На 90% состоит из воды и содержит множество аминокислот, витаминов (А, С, Е, D, РР, К, группы B и редкостный витамин Т), а также минералы (фтор, магний, кальций, цинк, марганец, фосфор, йод).

Продукт можно использовать при малокровии и атеросклерозе благодаря повышенному содержанию солей меди и железа.

Укрепляет сосуды и нормализует давление.

Витамин С, который есть в тыкву, укрепляет иммунитет и способствует борьбе с вирусными заболеваниями.

Тыква в вареном или печеном виде быстро усваивается организмом, выводит шлаки, токсины и холестерин.

Продукт обладает легким мочегонным и слабительным эффектом, борется с отеками и выводит лишнюю жидкость.

Тыква обладает полезными свойствами для печени, желчного пузыря и улучшает работу желудочно-кишечного тракта, так как обладает желчегонным действием.

Улучшает обменные процессы.

Тыква – полезный продукт для многих групп людей / Фото sb

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Важно: в мякоти сырой тыквы – всего 26 Ккал на 100 граммов.

В составе имеется витамин Е, который замедляет процессы старения в организме.

В тыкве в 5 раз больше каротина, который полезен для нормального функционирования глаз.

Сок тыквы необходим нервной системе и обладает успокоительным эффектом, а также нормализует сон.

Может использоваться для лечения кожных проблем – экземы, ожогов, сыпи.

Продукт имеет противовоспалительное действие, помогает заживлению ран, а семечки тыквы признаны народным антигельминтным средством.

Тыква также содержит растворимую клетчатку (пектин), которая питает кишечные микроорганизмы.

Противопоказания