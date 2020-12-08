Тыква: 16 причин, почему ее надо есть
Тыква – полезный осенний продукт, который многие недооценивают.
В чем польза тыквы, и почему ее нужно употреблять, рассказала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.
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Польза тыквы
- На 90% состоит из воды и содержит множество аминокислот, витаминов (А, С, Е, D, РР, К, группы B и редкостный витамин Т), а также минералы (фтор, магний, кальций, цинк, марганец, фосфор, йод).
- Продукт можно использовать при малокровии и атеросклерозе благодаря повышенному содержанию солей меди и железа.
- Укрепляет сосуды и нормализует давление.
- Витамин С, который есть в тыкву, укрепляет иммунитет и способствует борьбе с вирусными заболеваниями.
- Тыква в вареном или печеном виде быстро усваивается организмом, выводит шлаки, токсины и холестерин.
- Продукт обладает легким мочегонным и слабительным эффектом, борется с отеками и выводит лишнюю жидкость.
- Тыква обладает полезными свойствами для печени, желчного пузыря и улучшает работу желудочно-кишечного тракта, так как обладает желчегонным действием.
- Улучшает обменные процессы.
Тыква – полезный продукт для многих групп людей / Фото sb
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- В составе имеется витамин Е, который замедляет процессы старения в организме.
- В тыкве в 5 раз больше каротина, который полезен для нормального функционирования глаз.
- Сок тыквы необходим нервной системе и обладает успокоительным эффектом, а также нормализует сон.
- Может использоваться для лечения кожных проблем – экземы, ожогов, сыпи.
- Продукт имеет противовоспалительное действие, помогает заживлению ран, а семечки тыквы признаны народным антигельминтным средством.
- Тыква также содержит растворимую клетчатку (пектин), которая питает кишечные микроорганизмы.
Противопоказания
- Если у вас язва желудка, повышенная кислотность, камни в желчном пузыре и почках, диабет или индивидуальная непереносимость и аллергия на овощи – употребляйте тыкву с осторожностью.
- Чрезмерное употребление тыквы может привести к ложной каротиновой желтухе (пожелтение кожи).
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