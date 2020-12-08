Гарбуз – корисний осінній продукт, який багато хто недооцінює.

У чому користь гарбуза, і чому його потрібно вживати, розповіла віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренер Євгенія Самойлова у своєму Instagram.

Читайте Названі 8 непотрібних продуктів при правильному харчуванні

Користь гарбуза

На 90% складається з води і містить безліч амінокислот, вітамінів (А, С, Е, D, РР, К, групи B і рідкісний вітамін Т), а також мінерали (фтор, магній, кальцій, цинк, марганець, фосфор, йод ).

Продукт можна використовувати при недокрів'ї і атеросклерозі завдяки підвищеному вмісту солей міді та заліза.

Зміцнює судини і нормалізує тиск.

Вітамін С, який є в гарбузі, зміцнює імунітет і сприяє боротьбі з вірусними захворюваннями.

Гарбуз у вареному або печеному вигляді швидко засвоюється організмом, виводить шлаки, токсини і холестерин.

Продукт має легкий сечогінний і проносний ефект, бореться з набряками і виводить зайву рідину.

Гарбуз має корисні властивості для печінки, жовчного міхура і покращує роботу шлунково-кишкового тракту, оскільки має жовчогінну дію.

Покращує обмінні процеси.

Гарбуз – корисний продукт для багатьох груп людей / Фото sb

Цікаво Як схуднути, якщо немає часу і сил: фітнес-експертка дала пораду

Важливо: в м'якоті сирого гарбуза – лише 26 Ккал на 100 грамів.​

У складі є вітамін Є, який уповільнює процеси старіння в організмі.

У гарбузі у 5 разів більше каротину, який корисний для нормального функціонування очей.

Сік гарбуза необхідний нервовій системі і має заспокійливий ефект, а також нормалізує сон.

Може використовуватися для лікування шкірних проблем – екземи, опіків, висипу.

Продукт має протизапальну дію, допомагає загоєнню ран, а насіння гарбуза визнане народним антігельмінтним засобом.

Гарбуз також містить розчинну клітковину (пектин), яка живить кишкові мікроорганізми.

Протипоказання