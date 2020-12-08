Гарбуз: 16 причин, чому його треба їсти
Гарбуз – корисний осінній продукт, який багато хто недооцінює.
У чому користь гарбуза, і чому його потрібно вживати, розповіла віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренер Євгенія Самойлова у своєму Instagram.
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Користь гарбуза
- На 90% складається з води і містить безліч амінокислот, вітамінів (А, С, Е, D, РР, К, групи B і рідкісний вітамін Т), а також мінерали (фтор, магній, кальцій, цинк, марганець, фосфор, йод ).
- Продукт можна використовувати при недокрів'ї і атеросклерозі завдяки підвищеному вмісту солей міді та заліза.
- Зміцнює судини і нормалізує тиск.
- Вітамін С, який є в гарбузі, зміцнює імунітет і сприяє боротьбі з вірусними захворюваннями.
- Гарбуз у вареному або печеному вигляді швидко засвоюється організмом, виводить шлаки, токсини і холестерин.
- Продукт має легкий сечогінний і проносний ефект, бореться з набряками і виводить зайву рідину.
- Гарбуз має корисні властивості для печінки, жовчного міхура і покращує роботу шлунково-кишкового тракту, оскільки має жовчогінну дію.
- Покращує обмінні процеси.
Гарбуз – корисний продукт для багатьох груп людей / Фото sb
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- У складі є вітамін Є, який уповільнює процеси старіння в організмі.
- У гарбузі у 5 разів більше каротину, який корисний для нормального функціонування очей.
- Сік гарбуза необхідний нервовій системі і має заспокійливий ефект, а також нормалізує сон.
- Може використовуватися для лікування шкірних проблем – екземи, опіків, висипу.
- Продукт має протизапальну дію, допомагає загоєнню ран, а насіння гарбуза визнане народним антігельмінтним засобом.
- Гарбуз також містить розчинну клітковину (пектин), яка живить кишкові мікроорганізми.
Протипоказання
- Якщо у вас виразка шлунка, підвищена кислотність, камені у жовчному міхурі і нирках, діабет або індивідуальна непереносимість і алергія на овочі – вживайте гарбуз з обережністю.
- Надмірне вживання гарбуза може привести до помилкової каротинової жовтяниці (пожовтіння шкіри).
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