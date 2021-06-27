Творожное печенье – вкусный десерт, который понравится и взрослым, и детям. Рецептом поделилась диетолог Альбина Комиссарова.

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Творожное печенье

Вы знаете, что я из тех людей, кто не демонизирует сладкое. Но в этом печенье практически нет сахара, он идет только для посыпки. Вы можете не класть его вообще и вкус хуже не будет,
– отметила Комиссарова.

Ингредиенты:

  • Творог 5% – 300 грамм.
  • Мягкое сливочное масло – 150 грамм.
  • Мука – 220 грамм.
  • Разрыхлитель – 1 чайная ложка.
  • Яйцо – 1 штука.
  • Ванильный экстракт – по вкусу.

Вкусное печенье подойдет тем, кто на диете / Фото ludostor

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Как приготовить:

  • Все ингредиенты достаем из холодильника за час до приготовления.
  • Творог мнем вилкой, добавляем к нему масло и перемешиваем.
  • Добавляем яйцо и все сухие ингредиенты.
  • Отправляем тесто в холодильник на час.
  • Раскатываем тесто, вырезаем стаканом кружок, обваливаем его в сахаре, сворачиваем пополам, обваливаем и еще раз пополам.
  • Отправляем в духовку под 180 градусов и выпекаем до румянца (около 30 минут).

 