Сирне печиво – смачний десерт, який сподобається і дорослим, і дітям. Рецептом поділилася дієтологиня Альбіна Коміссарова.

Цікаво Смачні смузі для спекотного дня: як і з чого приготувати

Сирне печиво

Ви знаєте, що я з тих людей, хто не демонізує солодке. Але у цьому печиві практично немає цукру, він йде тільки для посипання. Ви можете не класти його взагалі й смак гіршим не буде,
– зазначила Коміссарова.

Інгредієнти:

  • Сир 5% – 300 грамів.
  • М'яке вершкове масло – 150 грамів.
  • Борошно – 220 грамів.
  • Розпушувач – 1 чайна ложка.
  • Яйце – 1 штука.
  • Ванільний екстракт – до смаку.

Смачне печиво підійде тим, хто на дієті / Фото ludostor

Читайте Як приготувати окрошку на кефірі та квасі: 2 рецепти холодного супу

Як приготувати:

  • Всі інгредієнти дістаємо з холодильника за годину до приготування.
  • Сир давимо виделкою, додаємо до нього масло й перемішуємо.
  • Додаємо яйце і всі сухі інгредієнти.
  • Відправляємо тісто в холодильник на годину.
  • Розкачуємо тісто, вирізаємо склянкою кружечок, обвалюємо його в цукрі, звертаємо навпіл, обвалюємо і ще раз навпіл.
  • Відправляємо у духовку під 180 градусів і випікаємо до рум'янцю (близько 30 хвилин).

 