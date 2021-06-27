Сирне печиво – смачний десерт, який сподобається і дорослим, і дітям. Рецептом поділилася дієтологиня Альбіна Коміссарова.

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Сирне печиво

Ви знаєте, що я з тих людей, хто не демонізує солодке. Але у цьому печиві практично немає цукру, він йде тільки для посипання. Ви можете не класти його взагалі й смак гіршим не буде,

– зазначила Коміссарова.

Інгредієнти:

Сир 5% – 300 грамів.

М'яке вершкове масло – 150 грамів.

Борошно – 220 грамів.

Розпушувач – 1 чайна ложка.

Яйце – 1 штука.

Ванільний екстракт – до смаку.

Смачне печиво підійде тим, хто на дієті / Фото ludostor

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Як приготувати: