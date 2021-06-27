Сирне печиво – смачний десерт, який сподобається і дорослим, і дітям. Рецептом поділилася дієтологиня Альбіна Коміссарова.
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Сирне печиво
Ви знаєте, що я з тих людей, хто не демонізує солодке. Але у цьому печиві практично немає цукру, він йде тільки для посипання. Ви можете не класти його взагалі й смак гіршим не буде,
– зазначила Коміссарова.
Інгредієнти:
- Сир 5% – 300 грамів.
- М'яке вершкове масло – 150 грамів.
- Борошно – 220 грамів.
- Розпушувач – 1 чайна ложка.
- Яйце – 1 штука.
- Ванільний екстракт – до смаку.
Смачне печиво підійде тим, хто на дієті / Фото ludostor
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Як приготувати:
- Всі інгредієнти дістаємо з холодильника за годину до приготування.
- Сир давимо виделкою, додаємо до нього масло й перемішуємо.
- Додаємо яйце і всі сухі інгредієнти.
- Відправляємо тісто в холодильник на годину.
- Розкачуємо тісто, вирізаємо склянкою кружечок, обвалюємо його в цукрі, звертаємо навпіл, обвалюємо і ще раз навпіл.
- Відправляємо у духовку під 180 градусів і випікаємо до рум'янцю (близько 30 хвилин).