Тренировки с петлями TRX появились в спортивных залах не так давно. Кое-кто уже успел попробовать на себе этот тренажер, другие же только слышали о нем.

Про популярные тренировки под названием TRX рассказывает Active 24 .

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Упражнения с петлями чрезвычайно разнообразны / Фото en.grand-prix.ua

Этот вид тренировок испытали на себе американские спецназовцы . Его изобретателем считают Рэнди Хертика, который тренировал "морских котиков" . Для занятий использовали подручные средства : пояса для кимоно, канаты и нейлоновые ленты.

TRX – это упражнения, которые заставляют тело "сопротивляться" . В результате работают почти все мышцы, вы получаете силовые нагрузки , а также развиваете выносливость и гибкость .

Для занятий нужен TRX-тренажер . Это два кольца, которые стянуты резиновой лентой. TRX-тренажер можно установить не только в тренажерном зале, но и дома.

TRX помогает похудеть

Во время выполнения упражнений на тренажере у вас повышается пульс и ускоряется обмен веществ . Вы тратите больше энергии, чтобы удерживать тело в правильном положении и выполнять упражнения.



Можно тренироваться в зале и дома / Фото edinaya-odessa.org

Преимущества занятий TRX:

на этом тренажере можно заниматься кардиотренировками, силовыми упражнениями, растяжкой, йогой и так далее,

работают глубокие мышцы-стабилизаторы, которые недоступны при других видах тренировок,

упражнения с TRX делают вашу осанку лучше, они расслабляют и тренируют позвоночник,

одновременно TRX безопасен для позвоночника, ведь на нем вы не получаете осевой нагрузки,

тренажер можно установить дома, взять с собой на природу и тому подобное.

К недостаткам TRX относят:

постоянную потребность в тренажере для занятий,

потребность в большом пространстве для тренажера и того, кто тренируется,

опасность травм, особенно среди новичков,

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Тренировка с петлями нагружает различные группы мышц / Фото gymshop.com.ua

Кому подходит TRX

Лучше браться за TRX, если уже есть определенный уровень физической подготовки . Новичкам заниматься будет достаточно сложно, особенно вначале.

Однако не нужно отказываться от этих замечательных тренировок. Лучше всего – начать выполнять упражнения под наблюдением специалиста в зале , а дальше можно тренироваться самим.