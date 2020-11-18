Висеть в воздухе и худеть: что такое тренировки TRX и кому они подходят
Тренировки с петлями TRX появились в спортивных залах не так давно. Кое-кто уже успел попробовать на себе этот тренажер, другие же только слышали о нем.
Про популярные тренировки под названием TRX рассказывает Active 24.
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Упражнения с петлями чрезвычайно разнообразны / Фото en.grand-prix.ua
Этот вид тренировок испытали на себе американские спецназовцы. Его изобретателем считают Рэнди Хертика, который тренировал "морских котиков". Для занятий использовали подручные средства: пояса для кимоно, канаты и нейлоновые ленты.
Для занятий нужен TRX-тренажер. Это два кольца, которые стянуты резиновой лентой. TRX-тренажер можно установить не только в тренажерном зале, но и дома.
TRX помогает похудеть
Во время выполнения упражнений на тренажере у вас повышается пульс и ускоряется обмен веществ. Вы тратите больше энергии, чтобы удерживать тело в правильном положении и выполнять упражнения.
Можно тренироваться в зале и дома / Фото edinaya-odessa.org
Преимущества занятий TRX:
- на этом тренажере можно заниматься кардиотренировками, силовыми упражнениями, растяжкой, йогой и так далее,
- работают глубокие мышцы-стабилизаторы, которые недоступны при других видах тренировок,
- упражнения с TRX делают вашу осанку лучше, они расслабляют и тренируют позвоночник,
- одновременно TRX безопасен для позвоночника, ведь на нем вы не получаете осевой нагрузки,
- тренажер можно установить дома, взять с собой на природу и тому подобное.
К недостаткам TRX относят:
- постоянную потребность в тренажере для занятий,
- потребность в большом пространстве для тренажера и того, кто тренируется,
- опасность травм, особенно среди новичков,
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Тренировка с петлями нагружает различные группы мышц / Фото gymshop.com.ua
Кому подходит TRX
Лучше браться за TRX, если уже есть определенный уровень физической подготовки. Новичкам заниматься будет достаточно сложно, особенно вначале.
Однако не нужно отказываться от этих замечательных тренировок. Лучше всего – начать выполнять упражнения под наблюдением специалиста в зале, а дальше можно тренироваться самим.
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