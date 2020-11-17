Какие бывают тренировки: виды и их особенности
Для того чтобы тренировки были эффективными и принесли желаемый результат, необходимо понимать, какую нагрузку они предполагают.
Какие бывают тренировки, и в чем их особенности, рассказала фитнес-эксперт Светлана Ростиславина в своем Instagram.
Читайте Пресс будет гореть огнем: лучшие упражнения для идеального живота
1. Аэробные тренировки – бег на длинные дистанции в среднем темпе.
Особенности аэробных тренировок
- укрепляют мышцы, ответственные за дыхание;
- укрепляют сердечную мышцу;
- укрепляют скелетные мышцы во всем организме;
- увеличивают количество красных кровяных телец, которые доставляют кислород в ткани;
- улучшают психическое состояние;
- уменьшают стресс;
- снижают риск депрессии.
2. Силовые тренировки – кратковременные максимальные нагрузки или средне интенсивные длительные нагрузки.
Интересно Гимнастика неудобных поз: что такое калланетика и в чем ее особенности
Во время силовых тренировок прорабатываются отдельные группы мышц, наращивается их объем. Также повышается выносливость организма.
Силовые тренировки позволяют нарастить мышцы / Фото tsn
3. Низкоударные тренировки – щадящие и мягкие практики. К ним относятся:
- Пилатес
- Йога
- Калланетика
- Растяжка
С помощью щадящих практик можно растянуть и укрепить суставы и связки, избавиться от проблем с мышечным корсетом, зажимами, развить равновесие и эмоционально расслабиться.
Поделиться новостью