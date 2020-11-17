Для того чтобы тренировки были эффективными и принесли желаемый результат, необходимо понимать, какую нагрузку они предполагают.

Какие бывают тренировки, и в чем их особенности, рассказала фитнес-эксперт Светлана Ростиславина в своем Instagram.

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1. Аэробные тренировки – бег на длинные дистанции в среднем темпе.

Особенности аэробных тренировок

укрепляют мышцы, ответственные за дыхание;

укрепляют сердечную мышцу;

укрепляют скелетные мышцы во всем организме;

увеличивают количество красных кровяных телец, которые доставляют кислород в ткани;

улучшают психическое состояние;

уменьшают стресс;

снижают риск депрессии.

Для того чтобы от аэробных тренировок был эффект, их необходимо выполнять регулярно. Наиболее часто – это по 20 минут 3 раза в неделю.

2. Силовые тренировки – кратковременные максимальные нагрузки или средне интенсивные длительные нагрузки.

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Во время силовых тренировок прорабатываются отдельные группы мышц, наращивается их объем. Также повышается выносливость организма.

Силовые тренировки позволяют нарастить мышцы / Фото tsn

3. Низкоударные тренировки – щадящие и мягкие практики. К ним относятся:

Пилатес

Йога

Калланетика

Растяжка

С помощью щадящих практик можно растянуть и укрепить суставы и связки, избавиться от проблем с мышечным корсетом, зажимами, развить равновесие и эмоционально расслабиться.