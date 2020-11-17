Для того щоб тренування були ефективними і принесли бажаний результат, необхідно розуміти, яке навантаження вони дають.

Які бувають тренування, і в чому їх особливості, розповіла фітнес-експерт Світлана Ростиславіна у своєму Instagram.

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1. Аеробні тренування – біг на довгі дистанції у середньому темпі.

Особливості аеробних тренувань

зміцнюють м'язи, відповідальні за дихання;

зміцнюють серцевий м'яз;

зміцнюють скелетні м'язи у всьому організмі;

збільшують кількість червоних кров'яних тілець, які доставляють кисень до тканин;

покращують психічний стан;

зменшують стрес;

знижують ризик депресії.

Для того щоб від аеробних тренувань був ефект, їх необхідно виконувати регулярно. Найбільш часто – це по 20 хвилин 3 рази на тиждень.​

2. Силові тренування – короткочасні максимальні навантаження або середньо інтенсивні тривалі навантаження.

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Під час силових тренувань опрацьовуються окремі групи м'язів, нарощується їх об'єм. Також підвищується витривалість організму.

Силові тренування дозволяють наростити м'язи / Фото tsn

3. Низькоударні тренування – щадні і м'які практики. До них відносяться:

Пілатес

Йога

Калланетика

Розтяжка

За допомогою щадних практик можна розтягнути і зміцнити суглоби і зв'язки, позбутися від проблем з м'язовим корсетом, зажимами, розвинути рівновагу і емоційно розслабитися.