Які бувають тренування: види і їх особливості
Для того щоб тренування були ефективними і принесли бажаний результат, необхідно розуміти, яке навантаження вони дають.
Які бувають тренування, і в чому їх особливості, розповіла фітнес-експерт Світлана Ростиславіна у своєму Instagram.
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1. Аеробні тренування – біг на довгі дистанції у середньому темпі.
Особливості аеробних тренувань
- зміцнюють м'язи, відповідальні за дихання;
- зміцнюють серцевий м'яз;
- зміцнюють скелетні м'язи у всьому організмі;
- збільшують кількість червоних кров'яних тілець, які доставляють кисень до тканин;
- покращують психічний стан;
- зменшують стрес;
- знижують ризик депресії.
2. Силові тренування – короткочасні максимальні навантаження або середньо інтенсивні тривалі навантаження.
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Під час силових тренувань опрацьовуються окремі групи м'язів, нарощується їх об'єм. Також підвищується витривалість організму.
Силові тренування дозволяють наростити м'язи / Фото tsn
3. Низькоударні тренування – щадні і м'які практики. До них відносяться:
- Пілатес
- Йога
- Калланетика
- Розтяжка
За допомогою щадних практик можна розтягнути і зміцнити суглоби і зв'язки, позбутися від проблем з м'язовим корсетом, зажимами, розвинути рівновагу і емоційно розслабитися.
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