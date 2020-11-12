Калланетика – популярна гімнастика "незручних поз", яка дозволяє розбудити м'язи, що сплять, і тримати себе у гарній формі.

У чому особливості тренувань, і які існують протипоказання, розповіла фітнес-експертка Світлана Ростиславіна в своєму Instagram.

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Калланетика, або гімнастика незручних поз – система вправ, в основі якої лежать асани з йоги. Тут немає стрибків і різких рухів. Переважно це статичні вправи з фіксацією до 2 хвилин і вправи на розтяжку, – зазначила Ростиславіна.

Навіщо потрібна калланетика

Головним завданням калланетики є робота глибинних м'язів, які не задіяні в повсякденному житті.

За допомогою калланетики за короткий термін можна підтягнути все тіло, отримати гарну поставу і легку ходу.

При перших тренуваннях у роботу включається певна група м'язів, з кожним разом вона розширюється. Важливо: всі вправи виконуються багато разів, щоб відчути печіння.

Новачкам буде достатньо 40 секунд напруги, просунутим спортсменам – 90-100. Пауз між вправами не передбачено, як і затримок дихання. Протягом всього тренування потрібно стежити, щоб воно залишалося рівним і спокійним, – уточнила Ростіславіна.

При цьому під час калланетики забороняється різко вдихати і видихати, спілкуватися, сміятися і т.д. Ця гімнастика вимагає особливої уваги і сконцентрованості.

Калланетика розбудить м'язи, які сплять / Фото goodhouse

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Скільки потрібно займатися

Все залежить від мети. Якщо ви хочете підтягти тіло – досить займатися калланетикою 1 годину на тиждень. Якщо ж мета – скинути зайві кілограми, – займайтеся по 1 годині двічі на тиждень. Після якісного тренування, ефект триває близько 12 годин. У цей період будь-які повсякденні справи вимагають більше енергії, ніж зазвичай.

Протипоказання

Важливо нарощувати навантаження поступово, щоб уникнути травм. Однак Ростиславіна не рекомендує займатися калланетикою під час і в перші дні після ГРВІ, ГРЗ. Також після будь-якої операції варто почекати не менше року, після кесаревого розтину – 1,5 року.