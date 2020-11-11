Досить часто жінки хочуть отримати фігуру, як у когось, але не завжди це можливо. Адже кожна людина має свій тип статури, свої особливості, пропорції, форми тіла і внутрішніх органів, які закладені генетично.

Які типи статури бувають, і як їх визначити, розповіла нутриціолог і wellness-експертка Олеся Єгоричєва у своєму Instagram.

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Основные типы телосложения

Астенік (ектоморф) Худорлявий і витончений, вузькі плечі і грудна клітка, довгі ноги і руки, тонкі кістки, слабко виражені м'язи. Найчастіше це людина високого зросту і з високою швидкістю обміну речовин. М'язова маса нарощується важко.

У астеніків існує ризик наступних захворювань: верхніх дихальних шляхів, птоз органів черевної порожнини, виразка, гіпотонія, аменорея, неврози, варикоз, остеохондроз.

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Астенікам не загрожують: ожиріння, цукровий діабет, атеросклероз, гіпертонія, інфаркт міокарда та інсульт.

Нормостенік (мезоморф) Пропорційні розміри тіла, середня або широка кістка. Найчастіше це люди середнього зросту. Мускулисте тіло, міцний скелет, правильна довжина кінцівок, помірно широка грудна клітка, виражені м'язи. Спокійні, стримані, практичні люди, які показують кращі результати в спорті.

У нормостеніків є ризик захворювань: верхніх дихальних шляхів, опорно-рухового апарату, невралгії, гастритом, інфарк міокарда.

Гіперстенік (ендоморф) Найчастіше низький зріст і повна статура, короткі кінцівки і шия, широкі грудна клітка і стегна, міцний скелет, повільний обмін речовин, схильність до зайвої ваги, знижена активність нервової системи. Ця категорія людей не любить спорт і фізичні навантаження.

Гіперстеніки знаходяться у групі ризику по: захворюваннях серцево-судинної системи, цукровому діабету, ожирінню, жовчнокам'яній хворобі, артрозу, алергіях, депресіях, істеричних неврозах, проте менше схильні до інфекційних хвороб.

Тип статури закладено генетично​ / Фото jvlife

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Тип статури для жінок (індекс Соловйова)

Визначається за обхватом зап'ястя у сантиметрах:

Астенічний – менше 15 см;

Нормостенический – від 15 до 17 см;

Гіперстенічний – понад 17 см

Як визначити тип статури самостійно

Для цього необхідно зап'ясті лівої руки обхопити великим і вказівним пальцями правої руки: