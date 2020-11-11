Довольно часто женщины хотят получить фигуру, как у кого-то, но не всегда это возможно. Ведь каждый человек имеет свой тип телосложения, свои особенности, пропорции, формы тела и внутренних органов, которые заложены генетически.

Какие типы телосложения бывают, и как их определить, рассказала нутрициолог и wellness-эксперт Олеся Егорычева в своем Instagram.

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Основные типы телосложения

Астеник (эктоморф) Худощавый и утонченный, узкие плечи и грудная клетка, длинные ноги и руки, тонкие кости, слабовыраженные мышцы. Чаще всего это человек высокого роста и с высокой скоростью обмена веществ. Мышечная масса наращивается тяжело.

У астеников существует риск заболеваний: верхних дыхательных путей, птоз органов брюшной полости, язва, гипотония, аменорея, неврозы, варикоз, остеохондроз.

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Астеникам не грозят: ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, гипертония, инфаркт миокарда и инсульт.

Нормостеник (мезоморф) Пропорциональные размеры тела, средняя или широкая кость. Чаще всего это люди среднего роста. Мускулистое тело, крепкий скелет, правильная длина конечностей, умеренно широкая грудная клетка, выраженные мышцы. Спокойные, сдержанные, практичные люди, которые показывают лучшие результаты в спорте.

У нормостеников есть риск заболеваний: верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, невралгии, гастритом, инфарктом миокарда.

Гиперстеник (эндоморф) Чаще всего низкий рост и полное телосложение, короткие конечности и шея, широкие грудная клетка и бедра, крепкий скелет, медленный обмен веществ, склонность к лишнему весу, пониженная активность нервной системы. Эта категория людей не любит спорт и физические нагрузки.

Гиперстеники находятся в группе риска по: заболеваниям сердечно-сосудистой системы, сахарному диабету, ожирению, желчнокаменной болезни, артрозам, аллергиям, депрессиям, истерическим неврозам, однако меньше подвержены инфекционным болезням.

Тип телосложения заложен генетически / Фото jvlife

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Тип телосложения для женщин (индекс Соловьева)

Определяется по обхвату запястья в сантиметрах:

Астенический – менее 15 см

Нормостенический – от 15 до 17 см

Гиперстенический – более 17 см

Как определить тип телосложения самостоятельно

Для этого необходимо запястье левой руки обхватить большим и указательным пальцами правой руки: