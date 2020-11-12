Калланетика – популярная гимнастика "неудобных поз", которая позволяет разбудить спящие мышцы и держать себя в хорошей форме.

В чем особенности тренировок, и какие существуют противопоказания, рассказала фитнес-эксперт Светлана Ростиславина в своем Instagram.

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Калланетика, или гимнастика неудобных поз – система упражнений, в основе которой лежат асаны из йоги. Здесь нет прыжков и резких движений. В основном это статические упражнения с фиксацией до 2 минут и упражнения на растяжку, – отметила Ростиславина.

Зачем нужна калланетика

Главной задачей калланетики является работа глубинных мышц, которые не задействованы в повседневной жизни.

С помощью калланетики за короткий срок можно подтянуть все тело, получить красивую осанку и легкую походку.

При первых тренировках в работу включается определенная группа мышц, с каждым разом она расширяется. Важно: все упражнения выполняются много раз, чтобы ощутить жжение.

Новичкам будет достаточно 40 секунд напряжения, продвинутым спортсменам – 90-100. Пауз между упражнениями не предусмотрено, как и задержек дыхания. На протяжении всей тренировки нужно следить, чтобы оно оставалось ровным и спокойным, – уточнила Ростиславина.

При этом во время калланетики запрещается резко вдыхать и выдыхать, общаться, смеяться и т.д. Эта гимнастика требует особого внимания и сконцентрированности.

Калланетика разбудит спящие мышцы / Фото goodhouse

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Сколько нужно заниматься

Все зависит от цели. Если вы хотите подтянуть тело – достаточно заниматься калланетикой 1 час в неделю. Если же цель – сбросить лишние килограммы, – занимайтесь по 1 часу дважды в неделю. После качественной тренировки, эффект длится около 12 часов. В этот период любые повседневные дела требуют больше энергии, чем обычно.

Противопоказания

Важно наращивать нагрузку постепенно, чтобы избежать травм. Однако Ростиславина не рекомендует заниматься калланетикой во время и в первые дни после ОРВИ, ОРЗ. Также после любой операции стоит выждать не менее года, после кесарева сечения – 1,5 года.