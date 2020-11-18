Тренування з петлями TRX з'явилися в спортивних залах не так давно. Дехто вже встиг спробувати на собі цей тренажер, інші ж тільки чули про нього.

Про популярні тренування під назвою TRX розповідає Active 24.

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Вправи з петлями надзвичайно різноманітні / Фото en.grand-prix.ua

Цей вид тренувань випробували на собі американські спецпризначенці. Його винахідником вважають Ренді Хертіка, який тренував "морських котиків". Для занять використовували підручні засоби: пояси для кімоно, канати та нейлонові стрічки.

TRX – це вправи, що змушують тіло "чинити опір". У результаті працюють майже усі м'язи, ви отримуєте силові навантаження, а також розвиваєте витривалість і гнучкість.

Для занять потрібен TRX-тренажер. Це два кільця, що стягнуті гумовою стрічкою. TRX-тренажер можна встановити не тільки в тренажерному залі, а й вдома.

TRX допомагає схуднути

Під час виконання вправ на тренажері у вас підвищується пульс і прискорюється обмін речовин. Ви витрачаєте більше енергії, щоб утримувати тіло в правильному положенні й виконувати вправи.



Можна тренуватися в залі та вдома / Фото edinaya-odessa.org

Переваги занять TRX:

на цьому тренажері можна займатися кардіотренуваннями, силовими вправами, розтяжкою, йогою тощо,

працюють глибокі м'язи-стабілізатори, що недоступні при інших видах тренувань,

вправи з TRX роблять вашу поставу краще, вони розслабляють і тренують хребет,

водночас TRX безпечний для хребта, адже на ньому ви не отримуєте осьового навантаження,

тренажер можна встановити вдома, взяти з собою на природу тощо.

До недоліків TRX відносять:

постійну потребу в тренажері для занять,

потребу у великому просторі для тренажера і того, хто тренується,

небезпеку травм, особливо серед новачків,

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Тренування з петлями навантажує різні групи м'язів / Фото gymshop.com.ua

Кому підходить TRX

Найкраще братися за TRX, якщо вже маєте певний рівень фізичної підготовки. Новачкам займатися буде досить складно, особливо спочатку.

Однак не потрібно відмовлятися від цих чудових тренувань. Найкраще – почати виконувати вправи під наглядом фахівці в залі, а далі можна тренуватися самим.

Стежте, щоб ваше серце билося розмірено і не відбувалося надмірних стрибків тиску.