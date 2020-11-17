Як навчитися віджиматися: відео урок
Віджимання – одна з найбільш популярних і ефективних базових вправ на руки і груди, проте виконувати його правильно вміють не всі.
Як навчитися віджиматися і по максимуму використовувати це вміння, показала фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.
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Ці вправи допоможуть вам поступово зміцнити м'язи і підготуватися до віджимань! – зазначила Федорищева.
Як займатися
Фітнес-блогерка показала тренування, що складається з 7 вправ (кожна з них – на відео).
- Віджимання від стіни з широкою постановкою рук
- Випрямлення рук від стіни
- Віджимання на трицепс від стіни
- Віджимання від лави на колінах
- Підйом на прямі руки з хлопком
- Віджимання на колінах з паузою
- Опускання рівним корпусом і віджимання на колінах
Віджимання – ефективна вправа для грудей і рук / Фото 365
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Регулярно виконуючи цей комплекс, класичні віджимання даватимуться значно легше, – додала фітнес-блогерка.
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