Віджимання – одна з найбільш популярних і ефективних базових вправ на руки і груди, проте виконувати його правильно вміють не всі.

Як навчитися віджиматися і по максимуму використовувати це вміння, показала фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.

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Ці вправи допоможуть вам поступово зміцнити м'язи і підготуватися до віджимань! – зазначила Федорищева.

Як займатися

Фітнес-блогерка показала тренування, що складається з 7 вправ (кожна з них – на відео).

Віджимання від стіни з широкою постановкою рук Випрямлення рук від стіни Віджимання на трицепс від стіни Віджимання від лави на колінах Підйом на прямі руки з хлопком Віджимання на колінах з паузою Опускання рівним корпусом і віджимання на колінах

Віджимання – ефективна вправа для грудей і рук / Фото 365

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Кожну вправу необхідно виконувати у 3 підходи по 10 разів. Відпочинок між повторами триває 15 секунд, між вправами – 30 секунд.​

Регулярно виконуючи цей комплекс, класичні віджимання даватимуться значно легше, – додала фітнес-блогерка.