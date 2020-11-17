Как научиться отжиматься: видео урок
Отжимание – одно из самых популярных и эффективных базовых упражнений на руки и грудь, однако выполнять его правильно умеют не все.
Как научиться отжиматься и по максимуму использовать это умение, показала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.
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Эти упражнения помогут вам постепенно укрепить мышцы и подготовиться к отжиманиям! – отметила Федорищева.
Как заниматься
Фитнес-блогер показала тренировку, состоящую из 7 упражнений (каждое из них – на видео).
- Отжимания от стены с широкой постановкой рук
- Выпрямление рук от стены
- Отжимания на трицепс от стены
- Отжимания от скамьи на коленках
- Подъем на прямые руки с хлопком
- Отжимания на коленках с паузой
- Опускание ровным корпусом и отжимание на коленках
Отжимания – эффективное упражнение для груди и рук / Фото 365
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Регулярно выполняя этот комплекс, классические отжимания будут даваться гораздо легче, – добавила фитнес-блогер.
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