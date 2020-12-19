В последнее время все больше людей тренируются самостоятельно в домашних условиях.

Как сделать эти занятия более эффективными, рассказала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.

​Интересно Как укрепить мышцы спины: эффективный способ от чемпионки

Как сделать домашние тренировки более эффективными

1. Повторы и подходы

Увеличивайте количество повторов и подходов – пробуйте новую нагрузку для мышц. После этого крепатура не заставит себя ждать.

2. Отдых

Сократите перерывы между упражнениями и подходами.

Держите "рабочий" пульс и тогда тренировка не покажется легкой! – отметила Федорищева.

3. Движения

Увеличивайте амплитуду в движении. Помните, что чем больше растяжение мышцы – тем лучше.

Читайте Энергозатратные упражнения: лучшая подборка на видео

4. Одноногий / однорукий вариант

Вес собственного тела является утяжелением. Чтобы усложнить упражнение, делайте упор на одну ногу (например, ягодичный мостик).

5. Статика

Вы можете прочувствовать мышцы по полной, добавив статическое упражнение в конце силовых. Это может быть планка, присед в статике, пульсирующие прямые руки и пр.

6. Инвентарь

Во время домашних тренировок используйте простой инвентарь: эластичные ленты, гантели (как вариант – бутылки с мокрым песком), сумка с утяжелением и пр. Это поможет усилить нагрузку.