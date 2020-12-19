Тренировки дома: как сделать их максимально эффективными
В последнее время все больше людей тренируются самостоятельно в домашних условиях.
Как сделать эти занятия более эффективными, рассказала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.
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Как сделать домашние тренировки более эффективными
1. Повторы и подходы
Увеличивайте количество повторов и подходов – пробуйте новую нагрузку для мышц. После этого крепатура не заставит себя ждать.
2. Отдых
Сократите перерывы между упражнениями и подходами.
Держите "рабочий" пульс и тогда тренировка не покажется легкой! – отметила Федорищева.
3. Движения
Увеличивайте амплитуду в движении. Помните, что чем больше растяжение мышцы – тем лучше.
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4. Одноногий / однорукий вариант
Вес собственного тела является утяжелением. Чтобы усложнить упражнение, делайте упор на одну ногу (например, ягодичный мостик).
5. Статика
Вы можете прочувствовать мышцы по полной, добавив статическое упражнение в конце силовых. Это может быть планка, присед в статике, пульсирующие прямые руки и пр.
6. Инвентарь
Во время домашних тренировок используйте простой инвентарь: эластичные ленты, гантели (как вариант – бутылки с мокрым песком), сумка с утяжелением и пр. Это поможет усилить нагрузку.
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