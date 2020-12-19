Тренування вдома: як зробити їх максимально ефективними
Останнім часом все більше людей тренуються самостійно у домашніх умовах.
Як зробити ці заняття більш ефективними, розповіла фітнес-блогерка Тетяна Федорищева в своєму Instagram.
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Як зробити домашні тренування більш ефективними
1. Повтори і підходи
Збільшуйте кількість повторів і підходів – пробуйте нове навантаження для м'язів. Після цього крепатура не змусить себе чекати.
2. Відпочинок
Скоротіть перерви між вправами і підходами.
Тримайте "робочий" пульс і тоді тренування не здаватиметься легким! – зазначила Федорищева.
3. Рухи
Збільшуйте амплітуду в русі. Пам'ятайте, що чим більше розтягнені м'язи – тим краще.
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4. Одноногий / однорукий варіант
Вага власного тіла є великим навантаженням. Щоб ускладнити вправу, робіть упор на одну ногу (наприклад, сідничнийі місток).
5. Статика
Ви можете відчути м'язи по повній, додавши статичну вправа в кінці силових. Це може бути планка, присід у статиці, пульсуючі прямі руки та ін.
6. Інвентар
Під час домашніх тренувань використовуйте простий інвентар: еластичні стрічки, гантелі (як варіант – пляшки з мокрим піском), сумка з навантаженням та ін. Це допоможе збільшити навантаження.
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