Останнім часом все більше людей тренуються самостійно у домашніх умовах.

Як зробити ці заняття більш ефективними, розповіла фітнес-блогерка Тетяна Федорищева в своєму Instagram.

Цікаво Як зміцнити м'язи спини: ефективний спосіб від чемпіонки

Як зробити домашні тренування більш ефективними

1. Повтори і підходи

Збільшуйте кількість повторів і підходів – пробуйте нове навантаження для м'язів. Після цього крепатура не змусить себе чекати.

2. Відпочинок

Скоротіть перерви між вправами і підходами.

Тримайте "робочий" пульс і тоді тренування не здаватиметься легким! – зазначила Федорищева.

3. Рухи

Збільшуйте амплітуду в русі. Пам'ятайте, що чим більше розтягнені м'язи – тим краще.

Читайте Енерговитратні вправи: найкраща добірка на відео

4. Одноногий / однорукий варіант

Вага власного тіла є великим навантаженням. Щоб ускладнити вправу, робіть упор на одну ногу (наприклад, сідничнийі місток).

5. Статика

Ви можете відчути м'язи по повній, додавши статичну вправа в кінці силових. Це може бути планка, присід у статиці, пульсуючі прямі руки та ін.

6. Інвентар

Під час домашніх тренувань використовуйте простий інвентар: еластичні стрічки, гантелі (як варіант – пляшки з мокрим піском), сумка з навантаженням та ін. Це допоможе збільшити навантаження.