С чего начать тренировки дома: 5 полезных советов и видео
Для того чтобы начать тренироваться в домашних условиях, нужно составить план занятий и изучить технику выполнения упражнений.
Как правильно подготовиться к спорту дома, и с каких упражнений начать, рассказала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.
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Тренировки дома: 5 шагов
1. Место
Определитесь, где именно в квартире вы будете проводить тренировки. Желательно, чтобы перед вами было зеркало. Это необходимо для того, чтобы видеть себя и проверять технику.
2. Инвентарь
В первое время вам не понадобится никакой инвентарь – веса собственного тела достаточно.
Не имея разных фитнес-побрякушек можно выполнять уйму разнообразных упражнений, увеличивая нагрузку, – отметила Федорищева.
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3. План тренировок
В неделю вам понадобится проводить 3-4 интенсивных тренировки по 30-40 минут. Время занятия не имеет значения, важно проработать все тело. По словам фитнес-блогера, "проблемные зоны и так уйдут с общим снижением жировой прослойки и тонусом мышц".
4. Техника
Чтобы достичь максимального результата, изучите технику основных базовых упражнений. К ним относятся: приседания, выпады, отжимания и пр. Для того чтобы проверить свою технику, снимите свою тренировку на видео, и проверьте, правильно ли вы выполняете упражнения.
5. Скорость
Слабая выносливость и низкий тонус мышц в первое время не дадут вам выполнить тренировки на 100%. Выполняйте упражнения медленно, вдумчиво, выбирайте упражнения без прыжков и комбинаций нескольких движений, – добавила Федорищева.
По ее словам, лучше выполнять все медленно, но правильно.
Выполняйте все упражнения верно – это поможет быстрее достичь результата / Фото lifehacker
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