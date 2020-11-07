Для того чтобы начать тренироваться в домашних условиях, нужно составить план занятий и изучить технику выполнения упражнений.

Как правильно подготовиться к спорту дома, и с каких упражнений начать, рассказала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.

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Тренировки дома: 5 шагов

1. Место

Определитесь, где именно в квартире вы будете проводить тренировки. Желательно, чтобы перед вами было зеркало. Это необходимо для того, чтобы видеть себя и проверять технику.

2. Инвентарь

В первое время вам не понадобится никакой инвентарь – веса собственного тела достаточно.

Не имея разных фитнес-побрякушек можно выполнять уйму разнообразных упражнений, увеличивая нагрузку, – отметила Федорищева.

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3. План тренировок

В неделю вам понадобится проводить 3-4 интенсивных тренировки по 30-40 минут. Время занятия не имеет значения, важно проработать все тело. По словам фитнес-блогера, "проблемные зоны и так уйдут с общим снижением жировой прослойки и тонусом мышц".

4. Техника

Чтобы достичь максимального результата, изучите технику основных базовых упражнений. К ним относятся: приседания, выпады, отжимания и пр. Для того чтобы проверить свою технику, снимите свою тренировку на видео, и проверьте, правильно ли вы выполняете упражнения.

5. Скорость

Слабая выносливость и низкий тонус мышц в первое время не дадут вам выполнить тренировки на 100%. Выполняйте упражнения медленно, вдумчиво, выбирайте упражнения без прыжков и комбинаций нескольких движений, – добавила Федорищева.

По ее словам, лучше выполнять все медленно, но правильно.

Выполняйте все упражнения верно – это поможет быстрее достичь результата / Фото lifehacker