Для того щоб розпочати тренуватися у домашніх умовах, потрібно скласти план занять і вивчити техніку виконання вправ.

Як правильно підготуватися до спорту вдома, і з яких вправ почати, розповіла фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.

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Тренування вдома: 5 кроків

1. Місце

Визначтеся, де саме у квартирі ви будете проводити тренування. Бажано, щоб перед вами було дзеркало. Це необхідно для того, щоб бачити себе і перевіряти техніку.

2. Інвентар

У перший час вам не знадобиться ніякий інвентар – ваги власного тіла достатньо.

Не маючи різних фітнес-брязкалець можна виконувати безліч різноманітних вправ, збільшуючи навантаження", – зазначила Федорищева.

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3. План тренувань

В тиждень вам знадобиться проводити 3-4 інтенсивних тренування по 30-40 хвилин. Час заняття не має значення, важливо пропрацювати все тіло. За словами фітнес-блогерки, "проблемні зони і так підуть із загальним зниженням жирового прошарку і тонусом м'язів".

4. Техніка

Щоб досягти максимального результату, вивчіть техніку основних базових вправ. До них відносяться: присідання, випади, віджимання та ін. Для того щоб перевірити свою техніку, зніміть своє тренування на відео, і перевірте, чи правильно ви виконуєте вправи.

5. Швидкість

Слабка витривалість і низький тонус м'язів у перший час не дадуть вам виконати тренування на 100%. Виконуйте вправи повільно, вдумливо, вибирайте вправи без стрибків і комбінацій декількох рухів, – додала Федорищева.

За її словами, краще виконувати все повільно, але правильно.

Виконуйте всі вправи правильно – це допоможе швидше досягти результату / Фото lifehacker