Чимало з нас в період пандемії не відвідують фітнес-клуби. Тому спортсмени та блогери радять, як займатися спортом у домашніх умовах, у тому числі й силовим.

Як займатися кросфітом вдома, показує тренерка Катерина Кононова у своєму Instagram.

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Кросфіт (англійською – CrossFit) – популярний напрям тренувань, що вимагає занять у гімнастичному залі або на свіжому повітрі.

Програма тренувань кросфіту охоплює силові вправи, гімнастику та інтенсивні кардіонавантаження.

Однак карантин вносить свої корективи – сьогодні чимало людей хотіли б проводити тренування кросфіт вдома.



Під час тренування ви навантажуєте усі м'язи / Фото Fitseven

Спортсменка Катерина Кононова рекомендує вправи кросфіт, які можна виконувати навіть в невеликій квартирі.

Тренування складається з 5 раундів. Кожен рух має певну кількість повторів.

Бьорпі – 10 повторів

Щоб виконати бьорпі, потрібно присісти в положенні сидячи, впертися руками в підлогу і перемістити ноги назад. Так ви станете в планку. З планки потрібно різко перекинути ноги у зворотному напрямку, до рук і підстрибнути, щосили плеснувши в долоні над головою.

Трастери – 15 повторів

Трастери – це присідання з гантелями в руках. Руки потрібно тримати над плечима, паралельно одна до одної.



Тренування кросфіт дає серйозні навантаження / Фото Fitseven

Випади вперед і назад зі зміною в стрибку – 20 повторів

Потрібно здійснити випад на коліно вперед, потім назад. У стрибку змінити ноги й повторити те саме.

Планка вгору і вниз – 10 повторів

Потрібно по черзі виконувати планку: то на витягнутих руках, то на руках, зігнутих в ліктях.

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Модифікований велосипед – 20 повторів

Вправу виконують, лежачи на спині. Ноги відірвіть від землі, одну зігніть в коліні, іншу випряміть. Руки за головою, зігнуті в ліктях. Потягніться протилежною рукою до ноги, що зігнута. Змініть ноги та повторіть.

Перегляньте відео, у якому продемонстровані вправи CrossFit