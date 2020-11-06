Тренування кросфіт вдома: вправи для новачків і не тільки
Чимало з нас в період пандемії не відвідують фітнес-клуби. Тому спортсмени та блогери радять, як займатися спортом у домашніх умовах, у тому числі й силовим.
Як займатися кросфітом вдома, показує тренерка Катерина Кононова у своєму Instagram.
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Програма тренувань кросфіту охоплює силові вправи, гімнастику та інтенсивні кардіонавантаження.
Однак карантин вносить свої корективи – сьогодні чимало людей хотіли б проводити тренування кросфіт вдома.
Під час тренування ви навантажуєте усі м'язи / Фото Fitseven
Спортсменка Катерина Кононова рекомендує вправи кросфіт, які можна виконувати навіть в невеликій квартирі.
Тренування складається з 5 раундів. Кожен рух має певну кількість повторів.
Бьорпі – 10 повторів
Щоб виконати бьорпі, потрібно присісти в положенні сидячи, впертися руками в підлогу і перемістити ноги назад. Так ви станете в планку. З планки потрібно різко перекинути ноги у зворотному напрямку, до рук і підстрибнути, щосили плеснувши в долоні над головою.
Трастери – 15 повторів
Трастери – це присідання з гантелями в руках. Руки потрібно тримати над плечима, паралельно одна до одної.
Тренування кросфіт дає серйозні навантаження / Фото Fitseven
Випади вперед і назад зі зміною в стрибку – 20 повторів
Потрібно здійснити випад на коліно вперед, потім назад. У стрибку змінити ноги й повторити те саме.
Планка вгору і вниз – 10 повторів
Потрібно по черзі виконувати планку: то на витягнутих руках, то на руках, зігнутих в ліктях.
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Модифікований велосипед – 20 повторів
Вправу виконують, лежачи на спині. Ноги відірвіть від землі, одну зігніть в коліні, іншу випряміть. Руки за головою, зігнуті в ліктях. Потягніться протилежною рукою до ноги, що зігнута. Змініть ноги та повторіть.
Перегляньте відео, у якому продемонстровані вправи CrossFit
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