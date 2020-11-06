Многие из нас в период пандемии не посещают фитнес-клубы. Поэтому спортсмены и блогеры советуют, как заниматься спортом в домашних условиях, в том числе и силовым.

Как заниматься кроссфитом дома, показывает тренер Екатерина Кононова в своем Instagram .

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Кроссфит (на английском – CrossFit) – популярное направление тренировок, которое требует занятий в гимнастическом зале или на свежем воздухе.

Программа тренировок кроссфита охватывает силовые упражнения, гимнастику и интенсивную кардионагрузку .

Однако карантин вносит свои коррективы – сегодня многие хотели бы проводить тренировки кроссфит дома.



Во время тренировки вы нагружаете все мышцы / Фото Fitseven

Спортсменка Екатерина Кононова рекомендует упражнения кроссфит, которые можно выполнять даже в небольшой квартире .

Тренировка состоит из 5 раундов. Каждое движение имеет определенное количество повторов.

Берпи – 10 повторов

Чтобы выполнить берпи, нужно присесть в положении сидя, упереться руками в пол и переместить ноги назад. Так вы станете в планку . С планки нужно резко перебросить ноги в обратном направлении, к рукам и подпрыгнуть, изо всех сил хлопнув в ладоши над головой.

Трастеры – 15 повторов

Трастеры – это приседания с гантелями в руках. Руки нужно держать над плечами, параллельно друг другу.



Тренировка кроссфит дает серьезные нагрузки / Фото Fitseven

Выпады вперед и назад с переменой в прыжке – 20 повторов

Необходимо провести выпад в колено вперед, затем назад. В прыжке сменить ноги и повторить то же самое.

Планка вверх и вниз – 10 повторов

Нужно поочередно выполнять планку: то на вытянутых руках, то на руках, согнутых в локтях.

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Модифицированный велосипед – 20 повторов

Упражнение выполняют, лежа на спине. Ноги оторвите от земли, одну согните в колене, другую выпрямите. Руки за головой, согнутые в локтях. Потянитесь противоположной рукой к ноге, которая согнута. Перемените ноги и повторите.

Видео, в котором продемонстрированы упражнения CrossFit