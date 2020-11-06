Тренировка кроссфит дома: упражнения для новичков и не только
Многие из нас в период пандемии не посещают фитнес-клубы. Поэтому спортсмены и блогеры советуют, как заниматься спортом в домашних условиях, в том числе и силовым.
Как заниматься кроссфитом дома, показывает тренер Екатерина Кононова в своем Instagram.
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Программа тренировок кроссфита охватывает силовые упражнения, гимнастику и интенсивную кардионагрузку.
Однако карантин вносит свои коррективы – сегодня многие хотели бы проводить тренировки кроссфит дома.
Во время тренировки вы нагружаете все мышцы / Фото Fitseven
Спортсменка Екатерина Кононова рекомендует упражнения кроссфит, которые можно выполнять даже в небольшой квартире.
Тренировка состоит из 5 раундов. Каждое движение имеет определенное количество повторов.
Берпи – 10 повторов
Чтобы выполнить берпи, нужно присесть в положении сидя, упереться руками в пол и переместить ноги назад. Так вы станете в планку. С планки нужно резко перебросить ноги в обратном направлении, к рукам и подпрыгнуть, изо всех сил хлопнув в ладоши над головой.
Трастеры – 15 повторов
Трастеры – это приседания с гантелями в руках. Руки нужно держать над плечами, параллельно друг другу.
Тренировка кроссфит дает серьезные нагрузки / Фото Fitseven
Выпады вперед и назад с переменой в прыжке – 20 повторов
Необходимо провести выпад в колено вперед, затем назад. В прыжке сменить ноги и повторить то же самое.
Планка вверх и вниз – 10 повторов
Нужно поочередно выполнять планку: то на вытянутых руках, то на руках, согнутых в локтях.
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Модифицированный велосипед – 20 повторов
Упражнение выполняют, лежа на спине. Ноги оторвите от земли, одну согните в колене, другую выпрямите. Руки за головой, согнутые в локтях. Потянитесь противоположной рукой к ноге, которая согнута. Перемените ноги и повторите.
Видео, в котором продемонстрированы упражнения CrossFit
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