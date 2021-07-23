Домашние тренировки – норма современной реальности. Только часто хочется большей эффективности и лучшего результата. В этом могут помочь фитнес-резинки. Тренер Кирилл Торос подготовил комплекс упражнений на руки для тех, кто только начинает заниматься. Тренируйтесь дома и постепенно увеличивайте нагрузку.

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Упражнения с резинками для рук

  • Тяга за голову: 3 подхода по 12 повторений;
  • Подъем на бицепс: 3 подхода по 12 повторений;
  • Разгибание руки: 3 подхода по 12 повторений;
  • Разведение рук: 3 подхода по 12 повторений.

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