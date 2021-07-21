Многие записываются в тренажерный зал, чтобы как можно быстрее "обрасти" мышцами и, в частности, иметь стальной пресс. Но накачать желанные кубики можно и дома – вам понадобится лишь немного времени и упорства. Как хорошо проработать мышцы живота в домашних условиях, показал на видео тренер Кирилл Торос.
И еще Как тренироваться с канатом: видео упражнений на все группы мышц
Комплекс упражнений на пресс
- Складка рука-нога: 3 подхода по 14 повторений (обе стороны прорабатывайте в одном подходе);
- Мельница: 3 подхода по 16 повторений;
- Подъем ног: 3 подхода по 20 повторений;
- Скручивания с поднятыми ногами: 3 подхода по 16 повторений.
Читайте также Круговая тренировка с гирей на все тело: ТОП-8 упражнений с видео