Многие записываются в тренажерный зал, чтобы как можно быстрее "обрасти" мышцами и, в частности, иметь стальной пресс. Но накачать желанные кубики можно и дома – вам понадобится лишь немного времени и упорства. Как хорошо проработать мышцы живота в домашних условиях, показал на видео тренер Кирилл Торос.

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Комплекс упражнений на пресс

Складка рука-нога: 3 подхода по 14 повторений (обе стороны прорабатывайте в одном подходе);

Мельница: 3 подхода по 16 повторений;

Подъем ног: 3 подхода по 20 повторений;

Скручивания с поднятыми ногами: 3 подхода по 16 повторений.

Советы от тренера: отдых между подходами – 60 секунд. Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее.