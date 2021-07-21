Багато хто записується у тренажерний зал, аби якомога швидше "обрости" м'язами і, зокрема, мати сталевий прес. Але накачати омріяні кубики можна й вдома – вам знадобиться лише трохи часу і завзятості. Як добре пропрацювати м'язи живота у домашніх умовах, показав на відео тренер Кирило Торос.

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Комплекс вправ на прес

Складка рука-нога: 3 підходи по 14 повторень (обидві сторони опрацьовуйте в одному підході);

3 підходи по 14 повторень (обидві сторони опрацьовуйте в одному підході); Млин: 3 підходи по 16 повторень;

3 підходи по 16 повторень; Підйом ніг: 3 підходи по 20 повторень;

3 підходи по 20 повторень; Скручування з піднятими ногами: 3 підходи по 16 повторень.

Поради від тренера: відпочинок між підходами – 60 секунд. Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього.

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