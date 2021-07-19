Заняття з гирею пропрацьовують тіло відразу у кількох напрямках. Вони допомагають розвинути фізичну силу, стати витривалішими та зміцнити усі групи м'язів. Кругова схема тренування, яку підготувала тренерка Катерина Кононова, підходить для розвитку загальної витривалості, а гиря збільшить вашу силу.

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Кругова тренування з гирею

Сідниці

  • Присідання;
  • Сідничний місток.

Спина

  • Тяга у нахилі;
  • Пуловер.

Квадрицепси

  • Присідання на сфері;
  • Підйом ніг.

Руки

  • Підйом на біцепс;
  • Жим верх.

Вдалого тренування!

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