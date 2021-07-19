Заняття з гирею пропрацьовують тіло відразу у кількох напрямках. Вони допомагають розвинути фізичну силу, стати витривалішими та зміцнити усі групи м'язів. Кругова схема тренування, яку підготувала тренерка Катерина Кононова, підходить для розвитку загальної витривалості, а гиря збільшить вашу силу.
І ще 4 щоденні вправи для покращення постави
Кругова тренування з гирею
Сідниці
- Присідання;
- Сідничний місток.
Спина
- Тяга у нахилі;
- Пуловер.
Квадрицепси
- Присідання на сфері;
- Підйом ніг.
Руки
- Підйом на біцепс;
- Жим верх.
Вдалого тренування!
Читайте також Тренування внутрішньої поверхні бедра: відео вправ для пропрацювання найпроблемнішої частини ніг