Занятия с гирей прорабатывают тело сразу в нескольких направлениях. Они помогают развить физическую силу, стать выносливее и укрепить все группы мышц. Круговая схема тренировки, которую подготовила тренер Екатерина Кононова, подходит для развития общей выносливости, а гиря увеличит вашу силу.

И еще 4 ежедневные упражнения для улучшения осанки

Каждое упражнение выполняйте по 20 повторений. Делайте 3 – 5 раундов, каждый из которых занимает примерно 10 минут.

Круговая тренировка с гирей

Ягодицы

Приседания;

Седалищный мостик.

Спина

Тяга в наклоне;

Пуловер.

Квадрицепс

Приседания на сфере;

Подъем ног.

Руки

Подъем на бицепс;

Жим верх.

Удачной тренировки!